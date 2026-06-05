La Policía de A Coruña sigue investigando el atropello ocurrido en Linares Rivas el pasado mayo

La Policía Local mantiene abierta la investigación sobre el atropello ocurrido el pasado 15 de mayo en la avenida de Linares Rivas, en A Coruña, en el que una mujer resultó herida de gravedad.

Esta misma mañana los viandantes pudieron ver a varios agentes de atestados en la zona en la que ocurrió el accidente en mayo. Según confirman fuentes de la Policía Local la intervención forma parte del proceso de la investigación.

El suceso se produjo el 15 de mayo hacia las 19:15 horas, cuando la mujer cruzaba por el paso de peatones del final de la calle, a la altura de la bifurcación hacia Primo de Rivera y Alfonso Molina, en el cruce con Marcial del Adalid.

La mujer, que fue alcanzada por un turismo, sufrió heridas de gravedad. Fue trasladada al CHUAC con pronóstico reservado por una ambulancia.