Las obras de los Cantones, en A Coruña, avanzan el lunes con una nueva fase en la plaza de Mina

Las obras de remodelación de los Cantones en A Coruña iniciarán el próximo lunes una nueva fase que afectará al entorno de la plaza de Mina y a sus calles adyacentes.

Esta nueva fase se inicia con el objetivo de agilizar las obras en el acceso principal a los Cantones, mientras continúan los trabajos en el Cantón Grande, el Cantón Pequeño y Entrejardines, donde los operarios prosiguen con el acondicionamiento de los espacios públicos ampliados al amparo de este proyecto, que han permitido ir ganando superficie peatonal desde la Marina hasta el Obelisco y, ahora, poco a poco, hacia la plaza de Mina.

Este planteamiento, con las obras divididas en fases diferenciadas desde la Marina hasta la plaza de Mina —y no al revés—, ha permitido avanzar en la ejecución de los trabajos sin que estos tuvieran un impacto directo en la movilidad y el tráfico de entrada y salida de Juana de Vega.

Ahora, la previsión de los servicios municipales es iniciar la nueva fase de trabajos que permitirá transformar de forma integral la plaza de Mina. Su futura imagen, que será visible en las próximas semanas a medida que avancen las obras, prevé conectar la calle Compostela con el Cantón Pequeño a través de un recorrido peatonal más seguro y accesible.

La alcaldesa, Inés Rey, hizo hincapié en la importancia de esta medida: "La peatonalización de la calle Compostela, llevada a cabo en el pasado mandato, consolidó su identidad como puerta de entrada a pie a los Cantones desde Juana de Vega, por lo que es fundamental adecuar el conjunto de la plaza de Mina para reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad en este punto, atendiendo a los flujos de tránsito de peatones y peatones".

Además, la calzada entre Sánchez Bregua y la plaza de Mina se adaptará en el acceso y salida del Cantón Pequeño para delimitar un carril por sentido para la circulación del tráfico rodado, al igual que en el conjunto de los Cantones.

Por otra parte, y en esta fase de las obras, en el lado de los Jardines de Méndez Núñez también se dará continuidad al nuevo tramo de carril bici bidireccional que se está construyendo a lo largo de los Cantones y que sustituirá al recorrido anterior —habilitado de forma provisional durante la pandemia y que contaba con carriles segregados a ambos lados de los Cantones—.

Bancos de Os Cantones

En los próximos días llegarán los bancos de madera que se instalarán en los Cantones. El mobiliario estará compuesto por estructuras con pletinas de acero inoxidable y listones de madera. En este sentido, aclaró que las estructuras diagonales que actualmente pueden verse en la zona no son los bancos definitivos. "Hay gente que cree que los bancos son esas estructuras en diagonal que ya se ven, pero los bancos aún están por llegar", señalaba este viernes en Radio Voz la alcaldesa.

Los trabajos continuarán desarrollándose de forma simultánea en distintos puntos del proyecto sin que ello implique nuevos cortes al tráfico o a la circulación peatonal. Actualmente las actuaciones avanzan tanto en el Cantón Grande como en el Cantón Pequeño, mientras que la intervención en el cruce de Santa Catalina se encuentra ya en su fase final.