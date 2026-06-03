Un camión averiado deja importantes retenciones en Alfonso Molina en plena hora punta en A Coruña

Un camión averiado en plena avenida de Alfonso Molina provocó importantes retenciones este lunes a la salida de la ciudad durante la hora punta del mediodía. Desde las 13:10 horas, el carril central de la vía, a la altura de Carrefour, permanece cortado mientras se llevan a cabo las labores para retirar el vehículo.

Por suerte, no se trató de ningún accidente. La intervención de la Policía Local se limitó a desviar el tráfico para garantizar la circulación en la zona. Aun así, la incidencia generó importantes atascos en uno de los principales accesos de A Coruña, con retenciones que llegaron hasta la altura de los juzgados.

Una situación similar ya se había vivido durante la mañana de este lunes debido a la segunda jornada de la PAU. Los exámenes de acceso a la universidad están provocando un notable incremento del tráfico en Alfonso Molina, especialmente en los accesos al campus de Elviña, donde se celebran las pruebas.

Se espera que este miércoles, último día de la PAU, vuelvan a registrarse retenciones a primera hora de la mañana en los accesos al campus.