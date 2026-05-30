Un aficionado del Dépor fue detenido en Valladolid el pasado domingo por agresión sexual

Un hombre, identificado como aficionado del Dépor, fue detenido el pasado domingo en Valladolid como presunto autor de una agresión sexual.

Según han confirmado fuentes de la subdelegación del Gobierno en la provincia castellana, el suceso se produjo en un bar de la ciudad, donde el detenido realizó tocamientos a una mujer.

Los hechos habrían tenido lugar en la madrugada anterior al partido en el que el Deportivo se jugaba como visitante el ascenso a Primera División, lo que motivó un gran desplazamiento hasta Valladolid por parte de la hinchada deportivista.

De acuerdo con la información del diario El Norte de Castilla, la agresión se produjo cuando un grupo de amigos de Valladolid le pidió a un aficionado del Dépor de unos 50 años sacarse una foto con él por su parecido con Luis de la Fuente.

En el momento de sacar la instantánea, el hombre le dio dos cachetadas en el culo a una de las jóvenes del grupo, que le increpó su actuación.

Por este motivo, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que procedieron a la detención del individuo por un presunto delito de agresión sexual.