Un ventilador provoca un incendio en una vivienda de la plaza Alcalde Iglesias Corral, en A Coruña

Un incendio registrado a primera hora de la mañana de este jueves en una vivienda de la plaza Alcalde Iglesias Corral, en A Coruña, obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

El aviso se produjo a las 07:33 horas, cuando un particular llamó al 112 para alertar de que un ventilador situado en el interior de un piso estaba ardiendo y generando una gran cantidad de humo.

Según la información facilitada, las cuatro personas que se encontraban dentro de la vivienda lograron salir al portal del edificio mientras se desplazaban hasta el lugar los Bomberos y la Policía Local.

El fuego se originó en un ventilador situado en una de las habitaciones de la vivienda.