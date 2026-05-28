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A Falperra, en A Coruña, despide a su confitera más querida: "Di todo lo mejor que pude"
Medio centenar de vecinos regalan flores y una placa por su jubilación a Pura Villar, dueña de La Vienesa, un negocio de 1954 al que llegó en 1997
Más información: Los pasteles que endulzan A Coruña desde 1954 enfilan la despedida: "Siempre calidad artesanal"
El calor de un barrio y el cariño a sus vecinos se manifiestan con pequeños gestos, detalles que se convierten en grandes muestras de reconocimiento y amor. A Falperra ha ofrecido este jueves una lección de inmenso aprecio a una de sus comerciantes más queridas, Pura Villar, que este domingo se jubila y cierra la panadería y confitería La Vienesa, abierta desde 1954.
Una planta y flores y una placa fueron los obsequios que los vecinos del barrio entregaron esta mañana a Pura en su propio establecimiento. Se juntaron medio centenar a unos pasos de la confitería, en el número 33 de la calle Pla y Cancela, convocados por la asociación vecinal días antes. Pasadas las 13:30, todos comenzaron a aplaudir y a llamar a la panadera desde la calle.
Sus hijos José y Gema conocían la sorpresa y Pura se abrazó a ellos en el local mientras se quitaba el delantal y las lágrimas le empezaban a caer por las mejillas. Las palabras no le salían mientras se secaba los ojos y no cesaban los aplausos. "Gracias a todos, a todo el mundo", acertó a decir.
Jaime Suárez, presidente vecinal, tomó la palabra delante de Pura. "Para cualquier cosa que te pedíamos estabas siempre ahí. Fuiste una trabajadora que atendiste muy bien a todo el barrio y...". Muy emocionado, Suárez no pudo continuar y Villar lo abrazó entre nuevos aplausos del grupo.
La inscripción de la placa, leída en alto por Pura, causó más lágrimas, más emoción ante unos vecinos que se despidieron uno a uno de la mujer con besos, caricias y abrazos. Te extrañaremos, nos alegramos por ti, te lo mereces... proclaman las letras sobre la plata de la placa. "Viva La Vienesa", "viva Pura", gritó el vecindario.
"Gracias a todos", repitió. "Lo dio todo y lo hice lo mejor que pude", dijo humilde sin dejar de llorar. Y les recordó a los presentes que el próximo martes a las siete de la tarde los invitará en su despedida frente a su negocio, en la bodega O Bebedeiro.
Los pasteles de Pura desde 1997
María Pura Villar Manteiga empezó a trabajar en La Vienesa en 1997, cuando ella y su marido se hicieron con el traspaso de un bajo que había abierto 43 años antes. Él era el repostero del negocio, falleció unos años después, y Pura, con ayuda de su hijo, se puso al frente encargándose del obrador y de atender al público.
Por sus manos han pasado el pan, las empanadas, las pastas y los pasteles que han salido de La Vienesa. El edificio va a ser reformado y la obra afecta al bajo, por lo que la confitería llega a su fin con la jubilación de su dueña. "Toca descansar, quizá viajar".