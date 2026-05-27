Retrasan la apertura de la pasarela entre estaciones en Alfonso Molina, en A Coruña: no será este mes

La pasarela sobre la avenida de Alfonso Molina, entre Os Mallos y Cuatro Caminos, no abrirá finalmente este mes de mayo. A falta de pocos días para que termine el mes y con junio ya a las puertas, la estructura sigue sin completar algunos detalles, como el camino de acceso.

La primera semana de mayo fuentes municipales indicaban a este medio que, pese a no haber una fecha concreta, la pasarela abriría al público en el transcurso del mes. Una apertura que a falta de cuatro días para el 1 de junio, todavía no se ha producido y, todo apunta a que seguirá así hasta el mes entrante.

Lo que sí ha podido confirmar Quincemil es que la apertura se llevará a cabo por tramos. La pasarela cuenta con cuatro accesos—tres desde Os Mallos y uno desde Cuatro Caminos—por lo que el paso de los peatones irá abriéndose poco a poco.

El pasado mes de febrero la pasarela original fue desmontada para someterla a un proceso de renovación integral. Desde hace un mes, los operarios finalizaron las labores de instalación de la estructura para que pueda abrir al público, a falta de culminar los últimos detalles.

Sus piezas pasaron por un proceso de reparación en taller, donde se llevaron a cabo trabajos de saneamiento y mejora para dotar a la estructura de más seguridad y accesibilidad.

Retirada pasarela provisional

Una vez concluyan las obras, se retirará el paso provisional situado en paralelo, que lleva meses dando servicio a los viandantes desde la retirada provisional de la pasarela original para su remodelación. Para ello, será necesario realizar nuevos cortes de tráfico en Alfonso Molina.

Esta actuación se realizará previsiblemente durante la franja nocturna, como ocurrió en la mayoría de las actuaciones, para minimizar lo máximo posible el impacto en la circulación.

La actuación, con una inversión cercana al millón de euros, busca modernizar uno de los principales itinerarios peatonales de la ciudad por el que cada día cruzan centenares de personas.

La estructura conecta la calle Caballeros con la ronda das Estacións y Marqués de Figueroa, lo que la convierte en un enlace estratégico entre la actual estación de autobuses y el futuro estadio intermodal de San Cristóbal.