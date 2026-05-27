Ofrecido por:
Muere una bañista de 74 años en la playa Xardín de Boiro, en A Coruña
La mujer fue rescatado por otros bañistas que trataron de reanimarlo, a su llegada los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento
Te puede interesar: El metal recorre A Coruña en su tercera jornada de huelga hasta la plaza de Pontevedra: "Sin industria no hay futuro"
Una mujer de 74 años ha perdido la vida este miércoles por la tarde tras ser rescatada del agua en la playa Xardín de Boiro, en A Coruña.
Los hechos ocurrieron pasadas las 19:00 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que habían sacado a una persona del agua en el arenal y que trataban de reanimarla sobre la arena.
De inmediato, la central de emergencias solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro. También se informó a Salvamento Marítimo y al Servicio de Gardacostas de Galicia.
Urgencias Sanitarias de Galicia-061 desplazó hasta el lugar su helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero, pese a los esfuerzos, solo se pudo confirmar el fallecimiento de la persona.
Por su parte, fuentes del operativo han confirmado que se trata de una mujer de 74 años de edad.