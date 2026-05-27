Muere una bañista de 74 años en la playa Xardín de Boiro, en A Coruña

Una mujer de 74 años ha perdido la vida este miércoles por la tarde tras ser rescatada del agua en la playa Xardín de Boiro, en A Coruña.

Los hechos ocurrieron pasadas las 19:00 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que habían sacado a una persona del agua en el arenal y que trataban de reanimarla sobre la arena.

De inmediato, la central de emergencias solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro. También se informó a Salvamento Marítimo y al Servicio de Gardacostas de Galicia.

Urgencias Sanitarias de Galicia-061 desplazó hasta el lugar su helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero, pese a los esfuerzos, solo se pudo confirmar el fallecimiento de la persona.

Por su parte, fuentes del operativo han confirmado que se trata de una mujer de 74 años de edad.