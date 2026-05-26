Una empresa instalará en los muelles de A Coruña seis puntos de carga para vehículos eléctricos

Zona de la lonja de A Coruña, frente a Linares Rivas, donde se instalará un punto de carga para coches eléctricos. Quincemil

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha otorgado a la empresa Grupo Easycharger una concesión administrativa en los muelles interiores y en la dársena exterior para instalar y explotar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El anuncio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge una ocupación de 1.083 metros cuadrados de superficie repartidos en siete puntos de recarga, en cinco zonas de terreno y dos de subsuelo.

La compañía presentó la solicitud de concesión en marzo de 2025, por un plazo de 30 años. Según la documentación, Easycharger prevé instalar una estación de carga eléctrica en la Marina junto al edificio de Correos con espacio para dos vehículos; en el muelle de As Ánimas para doce, al lado del Instituto Oceanográfico; y otro punto en el vial de acceso al puerto desde la glorieta de la Casa del Mar para seis coches.

Habrá otras tres estaciones, una próxima a la lonja de Linares Rivas con capacidad para ocho vehículos; otra en el aparcamiento para empleados del muelle de Calvo Sotelo para seis; y otra en la zona de camiones de A Palloza para otros seis.

Estos seis puntos de recarga en terrenos del Puerto de A Coruña serán de acceso público. El otro punto se instalará en la dársena exterior de punta Langosteira y tendrá capacidad para dos vehículos.

La empresa que instalará los puntos de recarga abonará una tasa de ocupación de entre 4,22 y 11,27 euros el metro cuadrado y por año, según la zona en que estén situados.