Arteixo (A Coruña) programa cortes de tráfico en la travesía de Meicende hasta el miércoles

El Ayuntamiento de Arteixo acometerá durante los próximos lunes, martes y miércoles unas obras de reparación del firme en la travesía de Meicende, en el tramo comprendido entre el cruce con la avenida de Butano y la rotonda de entrada a la localidad. Los trabajos obligarán a aplicar diferentes restricciones de tráfico y cambios en la circulación a lo largo de tres jornadas.

Para garantizar la seguridad de la intervención y minimizar las afecciones al tráfico, se establecerá un dispositivo especial que permitirá la circulación por un único carril alternativo regulado mediante semáforos en ambos sentidos.

El lunes 25 se procederá al corte del carril derecho en sentido Meicende-A Coruña a partir de las 10:00 horas, además de prohibirse el estacionamiento en ese margen desde las 08.00 hasta las 20.00 horas. El martes 26 se actuará sobre el carril izquierdo en el mismo horario de restricciones, y el miércoles 27 se repetirá el corte del carril izquierdo con las mismas condiciones de aparcamiento limitado.

Durante los tres días, la circulación en la zona afectada quedará reducida a un único carril regulado, lo que podría generar retenciones en determinados momentos del día.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a los conductores utilizar la AC-552 como itinerario alternativo y evitar el paso por la travesía de Meicende salvo que sea estrictamente necesario, con el objetivo de reducir posibles atascos y mejorar la fluidez del tráfico en la zona.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos previos a una intervención de mayor envergadura que comenzará en aproximadamente un mes, dentro del proyecto de renovación integral del alumbrado en el corredor entre Meicende y Sabón. Esta actuación abarcará unos seis kilómetros de vía e incluirá la modernización del sistema de iluminación con tecnología LED, nuevas columnas de acero galvanizado y un sistema de telegestión punto a punto para el control en tiempo real de la red.

El proyecto también contempla mejoras en núcleos como Meicende, Pastoriza, Sol y Mar y Oseiro, y se completará con futuras actuaciones sobre el firme y los pasos de peatones, dentro de un plan global de modernización de la infraestructura viaria y energética de la zona.