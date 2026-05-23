A un año de las municipales: así llega A Coruña a la carrera por María Pita en 2027

Queda exactamente un año para que A Coruña vuelva a decidir quién gobierna María Pita. Si se mantiene la tradición electoral, las próximas elecciones municipales se celebrarán el domingo 23 de mayo de 2027, una cita en la que se renovarán los 27 concejales del Ayuntamiento y que se presenta abierta, con varios frentes aún por resolver y con movimientos internos en prácticamente todas las formaciones. La costumbre marca que los ciudadanos serán llamados a las urnas el cuarto domingo de mayo.

La fotografía política actual deja un pleno dividido entre los 12 concejales del PP, los 11 del PSOE y los 4 del BNG. Aunque los populares fueron la lista más votada en 2023, fue Inés Rey quien retuvo la Alcaldía gracias a sus apoyos puntuales con el Bloque, una fórmula que ha permitido sostener el mandato pese a la ausencia de mayoría absoluta. No obstante, la situación es más estable que en la legislatura anterior, donde la presencia de Ciudadanos se diluyó al abandonar el partido Mónica Martínez y pasar a ser edil no adscrita llegando a ocupar el área de deportes, y Marea Atlántica se fue descomponiendo hasta salir del pleno.

Varios relevos

La legislatura también ha dejado varios relevos en la bancada popular. Judit Fontenla renunció para asumir la dirección de Mobilidade de la Xunta de Galicia, siendo sustituida por María Jesús Fariñas. También dejó su acta María del Mar Ferreiro Broz y su relevo natural, Nazaret Cendán, también renunció y finalmente tomó posesión José Ramón Amado. Más recientemente, Roberto García abandonó el Ayuntamiento tras ser nombrado secretario xeral para o Deporte, entrando en su lugar Militza Prieto. El resto de formaciones no han tenido cambios en sus representantes.

En las municipales de 2023, el PP de Miguel Lorenzo logró 42.181 votos (36,54%) y 12 concejales, frente a los 36.188 sufragios (31,35%) y 11 ediles del PSOE de Inés Rey. El BNG alcanzó 15.754 papeletas (13,64%) y cuatro actas, mientras que la fragmentación del espacio a la izquierda dejó fuera a Marea Atlántica, Por Coruña y otras candidaturas.

El PSOE, con Inés Rey encaminada a su tercer mandato

Inés Rey volverá a ser la candidata socialista. En el PSOE, quien ostenta una alcaldía suele repetir automáticamente salvo que se activen primarias respaldadas por la mitad más uno de la agrupación local, un escenario que hoy no se contempla.

La alcaldesa renovó hace un año su ejecutiva local, sin presencia directa de concejales aunque sí con peso de varios asesores próximos. El calendario oficial para designar candidaturas quedará marcado tras el comité federal que el PSOE celebrará en junio, pero en la práctica nadie discute su continuidad.

La composición de la lista es, por el momento, una incógnita. Se da por descontado que su "guardia pretoriana" como José Manuel Lage Tuñas o Gonzalo Castro repetirán, pero en la última ejecutiva no hay personas afines a otras corrientes como las representadas por Yoya Neira o Eva Martínez Acón. María Rivas, que ocupó el cargo de Subdelegada del Gobierno hasta septiembre, es uno de los nombres que suenan, toda vez que se ha integrado en su equipo de trabajo tanto en el ayuntamiento como en el partido ocupando el cargo de vicesecretaria general.

El PP confía en repetir con Miguel Lorenzo

En el PP, la dirección gallega ya ha avanzado que junio será clave para conocer buena parte de sus candidatos municipales. La secretaria xeral, Paula Prado, deslizó hace días que los presidentes locales tienen muchas opciones, una afirmación que refuerza la continuidad de Miguel Lorenzo, que oficiosamente ya actúa como candidato.

Tras cuatro años ejerciendo la oposición y consolidando su liderazgo interno, lo normal sería su repetición, aunque de forma oficial el partido remite a una comunicación "en próximas fechas". Será la de su segundo intento por ocupar la alcaldía, tras ocupar diferentes carteras, entre ellas Servicios Sociales e Igualdad, en el mandato de Carlos Negreira entre 2011 y 2015, el único bajo el mando del PP en la democracia en la ciudad.

El reto popular será convertir la condición de lista más votada en una mayoría suficiente para gobernar. En 2023 se quedaron a dos concejales de la mayoría absoluta y el objetivo pasa por ensanchar su base sin fugas hacia Vox ni hacia la abstención.

El BNG abre etapa con Avia Veira

El gran relevo confirmado es el del BNG. Avia Veira toma el testigo de Francisco Jorquera, una transición prevista desde hace tiempo y visualizada este jueves 21 con su presentación oficial junto a la portavoz nacional, Ana Pontón.

Veira ya había sido la número dos en la lista de 2023 y representa una continuidad estratégica con renovación generacional. El Bloque aspira a consolidar su crecimiento urbano y mantener su papel de árbitro. La cuestión será comprobar si logra ampliar espacio a costa del PSOE o si su margen electoral sigue condicionado por la fortaleza socialista en la ciudad.

Vox mantiene trabajo de base, pero sin candidato

Aunque Vox vive un contexto nacional de mayor visibilidad, Galicia sigue siendo un territorio sin implantación municipal relevante. La formación perdió incluso su único concejal gallego, en Avión. Fuentes del partido explican a Quincemil que continúan trabajando con equipos provinciales, presencia en la calle y mesas informativas, aunque no hay debate abierto sobre candidaturas. La posición oficial es clara: no anuncian nombres hasta que la convocatoria electoral está formalmente activada.

Ciudadanos quiere resistir y presentará lista

Pese a su práctica desaparición institucional, Ciudadanos mantiene estructura en Galicia y alrededor de un centenar de afiliados, según confirma su coordinador autonómico, Manuel Moinelo, también miembro del consejo general estatal. La formación asegura que volverá a presentar candidatura en A Coruña, aunque todavía no concreta si será el propio Moinelo quien encabece la lista, como ya ocurrió en 2023. El partido conserva memoria municipal reciente: Mónica Martínez fue concejala entre 2019 y 2023, aunque terminó abandonando la formación.

La Marea busca redefinirse mientras IU, Podemos y Sumar exploran la unidad

La situación más incierta está en el espacio de la izquierda alternativa. Desde Marea Atlántica reconocen un debate interno sobre la mejor fórmula para servir al municipalismo coruñés y al derecho a la ciudad, un proceso que marcará sus decisiones futuras. La caída ha sido abrupta. Pasó de gobernar la ciudad con Xulio Ferreiro entre 2015 y 2019 a tener seis concejales y después desaparecer del pleno.

Mientras, IU, Podemos y Sumar trabajan desde hace semanas como un bloque coordinado y quieren convertirse en ejemplo de unidad de la izquierda transformadora. Todavía no hay anuncio formal de candidatura conjunta, aunque sus comunicados recientes ya evidencian esa coordinación política. La gran incógnita es si esa posible alianza incluirá a Marea o competirá en paralelo. En Ferrol, el jueves se anunció una unión similar entre Ferrol en Común, la "marea" que mejor ha resistido el paso del tiempo, Izquierda Unida, Sumar, Podemos y Anova.

Alternativa dos Veciños se volverá a presentar

En Alternativa dos Veciños, la intención de concurrir está fuera de duda. El partido considera A Coruña una plaza estratégica para preservar su representación provincial y seguir siendo un contrapeso a la derecha en la Diputación, uno de los grandes objetivos de Ángel García Seoane. Desde la formación avanzan que habrá novedades "próximamente", a pregunta de Quincemil.

Un tablero abierto

A un año de las urnas, A Coruña encara una carrera electoral sin mayorías claras y con casi todos los espacios pendientes de cerrar candidatura o estrategia. El PSOE confía en la ventaja institucional de gobernar, aunque pueda acusar el desgaste tanto local como nacional; el PP quiere convertir su victoria de 2023 en Alcaldía en un contexto de claro crecimiento estatal con el gallego Alberto Núñez Feijoo aspirando a La Moncloa, el BNG estrena liderazgo y quiere seguir consolidando su crecimiento tras rozar la desaparición hace casi una década y la izquierda alternativa busca resucitar políticamente y aprender la lección. Entre medias, el crecimiento nacional de Vox puede acabar decantando la balanza. Las cuentas son claras: se eligen 27 ediles y se deben sumar 14 para quedarse con el bastón de mando. En solitario o con acuerdos.