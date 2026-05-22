El PP critica que A Coruña está "desbordada" a un año de las elecciones

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha hecho balance de este mandato, criticando que la ciudad se encuentra "desbordada" en varios ámbitos, y anticipándose un año a las elecciones municipales, para las que avanzó un proyecto político bajo el lema: "Otra forma de gobernar".

El popular comenzó su intervención señalando a la alcaldesa, Inés Rey, de quien criticó su "falta de liderazgo" a nivel interno como a nivel externo, citando "pérdidas de oportunidades para la ciudad" como la sede del Mundial 2030 o el concierto de El Último de la Fila. En esta misma línea, Lorenzo aseguró que la regidora no está reclamando los compromisos establecidos por el Gobierno central, recordando los retrasos en las obras de Alfonso Molina.

El probable candidato a la alcaldía coruñesa —todavía pendiente de que el PP anuncie las candidaturas finales el próximo mes de junio— hiló estos "problemas de gestión" con el déficit de 12 millones de euros con el que el Concello cerró el 2025. "Estamos tremendamente preocupados. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿De dónde se va a recortar?", planteó Lorenzo al respecto.

El popular continuó criticando un "caos de la movilidad" y los contratos municipales pendientes de licitarse como el del autobús o el resultado de las obras en Cantones, que terminarán este año, o en la calle Alcalde Marchesi. "La alcaldesa no pisa la calle. Ha normalizado la chapuza", añadió después de afirmar que A Coruña es "la ciudad con más delitos de Galicia".

Los últimos datos de la Xunta Local de Seguridade apuntaron a un descenso del 5,7% en la criminalidad, mientras que los datos de Interior cifran la caída de las infracciones penales en un 1% y sitúan A Coruña como la ciudad gallega con más casos.

Vivienda

Miguel Lorenzo también abordó una de las principales preocupaciones actuales: la vivienda.

En este sentido, el popular criticó que "en vez de buscar soluciones, se dictan normas populistas como la declaración de la zona tensionada". En su lugar, Lorenzo defiende no intervenir, sino "trabajar para que haya viviendas, dar seguridad jurídica y agilizar las licencias para que se hagan viviendas, cosa que no hace este gobierno municipal. El único resultado de la zona tensionada es que cada vez hay más alquileres de temporada, el tradicional ha desaparecido, a una familia cada vez le cuesta más alquilar y los precios no han bajado".

Este jueves, Inés Rey compareció en el Senado, donde reivindicó el uso de la zona tensionada afirmando que el precio medio del alquiler se redujo en un 7% desde julio de 2025. El precio medio, según los datos de marzo del Observatorio da Vivenda, está en 706,20 euros.

En su rueda de prensa esta mañana, Lorenzo acusó a la alcaldesa también de especular con el urbanismo de la ciudad, especialmente en los barrios de Agra do Orzán, por el proyecto del Parque del Agra; en As Xubias, por el proyecto del fondo Ginkgo Advisor; y en Oza, por el impacto de las torres de hasta 17 plantas.

"Responsabilidad" del BNG

Lorenzo también culpa de todas estas situaciones al BNG, al que acusa de ser "cómplice" del gobierno local.

"Es el partido del no en Galicia pero del sí y de bajar la cabeza en A Coruña", señaló criticando las "graves consecuencias" del apoyo de los nacionalistas y de la candidata a la alcaldía, Avia Veira.

"Hay un cómplice de todo lo que he denunciado, que es el Bloque Nacionalista Galego, al cual ya ni reconozco", aseguró.

Propuesta para las elecciones

Ante un PSOE que define como "desgastado" tanto en la política nacional como la local, Lorenzo reivindicó que él y su equipo pueden "presumir de estar en la calle".

"El problema de Inés Rey es que no cumple", reiteró.

"Yo puedo presumir de tener un gran proyecto, un gran equipo y de tener ganas de hacer, de construir y de llevar a esta ciudad al lugar de donde nunca se debía haber bajado", siguió el popular.

Pendiente todavía de que el partido anuncie los candidatos a las alcaldías para las elecciones municipales del 2027, Lorenzo aseguró que tiene "ciertas características para ser alcalde. Tengo capacidad de trabajo, me gusta trabajar. Tengo una gran virtud, que es la de escuchar. Es la antesala para tomar buenas decisiones y es una virtud que tengo y de la que carece Inés Rey. Y por supuesto tengo ganas y me gusta cumplir".

A esto sumó su "gran equipo" y un proyecto para "mejorar la vida de los coruñeses" y para una ciudad "cómoda, amable, para todos los coruñeses que sea funcional, accesible, competitiva y humana".