Las obras del centro de apoyo del Castro de Elviña de A Coruña arrancarán el lunes

El próximo lunes arrancarán en A Coruña las obras para la construcción del centro de apoyo al Castro de Elviña y también los trabajos de humanización en la calle Arquitecto Rey Pedreira.

En el caso del conjunto arqueológico, el objetivo de esta intervención es poner en valor el Castro y visibilizar su actividad mejorando la experiencia del público visitante.

A partir del 25 de mayo empezarán unas obras que se extenderán seis meses y que consistirán en la creación de un equipamiento pensado para potenciar el Castro como recurso cultural, paisajístico y medioambiental. Este lugar podrá albergar en el futuro un punto de información y recepción turística, así como talleres didácticos e interpretativos, como ya sucede en el Castillo de San Antón.

Este centro de apoyo permitirá a la ciudadanía conocer la historia del yacimiento y su importancia para la historia y el patrimonio de la ciudad. Aquí se encontraron fragmentos de cerámica romana y proyectiles de granito. El Castro de Elviña está abierto todo el año, con horarios diferenciados en verano y en invierno y con la posibilidad de realizar visitas escolares.

Las obras se adjudicaron a la empresa Citanias y se concentrarán en las inmediaciones del acceso principal al Castro.

Al respecto, la alcaldesa Inés Rey insistió en que "el Castro de Elviña es un espacio clave para entender la evolución e historia de nuestra ciudad. Hay que cuidarlo, preservar su identidad y además adecuar sus accesos para hacerlo más visible a ojos de la ciudadanía y de muchas personas que visitan A Coruña".

Además de esta actuación, en el yacimiento hay en marcha un proyecto para la construcción de un nuevo cierre perimetral. Recientemente, la Xunta de Goberno Local aprobó la salida a concurso de los trabajos para acondicionar y mejorar la accesibilidad en el Castro. En total, las tres actuaciones suman un presupuesto de cerca de 700.000 euros.

Obras en la calle Arquitecto Rey Pedreira

También el lunes comenzarán los trabajos de humanización en la calle Arquitecto Rey Pedreira, donde se renovarán los espacios públicos para modernizarla y mejorar la accesibilidad peatonal.

Los trabajos, enmarcados en el Plan de Barrios, se extenderán desde la ronda de Outeiro hasta el cruce con la calle Cronista Constantino Armesto para mejorar la calidad urbana de este recorrido paralelo a la avenida del Peruleiro.

El resultado de las obras dejará aceras más amplias en ambos márgenes aprovechando el ancho actual de la carretera. También se renovarán el pavimento de la superficie de paso y se actuará en las intersecciones con las calles José Careaga y Juan González Rodríguez.

Asimismo, se elevarán los pasos de peatones para calmar el tráfico y se aprovecharán puntos estratégicos de la calle para plantar más árboles y crear una nueva zona ajardinada. Estas actuaciones no disminuirán las plazas de aparcamiento.

Paralelamente, también se realizarán las mejoras en una de las calles paralelas, en Luis Díaz González.

Esta calle peatonal conecta la ronda de Outeiro con paseo de Ronda con un acceso a los bloques residenciales próximos. Aquí se intervendrá en el pavimento de hormigón y se sumará una nueva franja vegetal paralela al parque infantil.