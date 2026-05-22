A Coruña empieza a multar activamente a los usuarios de patinetes eléctricos que incumplan la normativa

Desde este miércoles 22 de mayo, y enmarcado en una "campaña extraordinaria" que inició el pasado lunes, el concello de A Coruña ha empezado a multar activamente a todos los usuarios de Vehículos Personales Ligeros (VPM) que no cumplan la normativa.

La concelleira de Seguridad Cidadana e Interior, Montse Paz, y el inspector principal encargado de la Unidad de Tráfico, Juan Puente, comparecieron ante los medios para informar de que las autoridades contarán con dos dinamómetros, dispositivos que se encuentran en los vehículos de la unidad de tráfico y que permiten saber si un patinete está manipulado y si sobrepasa la velocidad máxima.

Según la ley, para circular con VPM es necesario estar inscrito en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT, disponer de placa de matrícula y tener contratado un seguro de responsabilidad civil del vehículo. Además, no se puede circular por las aceras y hay que respetar la velocidad máxima de 25 km/h.

Desde enero de este año es obligatorio cumplir con todos estos requisitos, pero en A Coruña había dejado un margen de 4 meses para la adaptación de los usuarios. Sin embargo, ahora ya están "en campaña para denunciar todas aquellas infracciones" que se observen, "prestando especial atención al tema del seguro", avisó Puente. "Lo que se pretende es establecer dos controles por la mañana y dos por la tarde en distintos puntos de la ciudad".

Sanciones de hasta 300 euros

Las multas por saltarse la normativa no son nada baratas. En concreto, la sanción económica por no estar inscrito en el registro son 100 euros, circular sin matrícula conlleva una multa de 80 euros y hacerlo sin seguro implica un pago de 300 euros.

"Esos son los incumplimientos principales en tema de documentación, pero lo que vemos más habitualmente tiene que ver con la circulación, como conducir con auriculares y no respetar la luz roja de los semáforos, que conlleva un multa de 200 euros", puntualizó Puente.

Por otro lado, si el vehículo estuviera trucado, las autoridades procederían directamente a su inmovilización.

"Esta campaña extraordinaria tiene como objetivo que los usuarios de VPM sean conscientes de que vamos a estar encima y de que las irregularidades van a tener consecuencias", concluyó la concelleira.