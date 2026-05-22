Buscan en A Coruña a una joven de 18 años desaparecida desde este jueves

La plataforma SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición de una joven el pasado jueves, de la que se perdió la pista sin más noticias de su paradero. Responde al nombre de Yasmina R.J, y tiene 18 años.

La descripción facilitada indica que tiene una estatura de entre 1,50 y 1,55 metros, complexión delgada, el pelo de tono castaño y largo, y los ojos de un color similar al cabello.

En caso de conocer alguna pista sobre su paradero, se han habilitado tanto el teléfono 868 286 726 como el correo-e info@sosdesaparecidos.es para poder comunicarlas y colaborar en la investigación.