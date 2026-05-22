Ofrecido por:
Buscan en A Coruña a una joven de 18 años desaparecida desde este jueves
Responde al nombre de Yasmina, y tiene una estatura de 1,50 aproximadamente. Se le perdió la pista el 21 de mayo en la ciudad herculina, según reporta SOS Desaparecidos
Te puede interesar: El enorme socavón junto al Coliseum de A Coruña ya ocupa toda la calzada: así será la reconstrucción
La plataforma SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición de una joven el pasado jueves, de la que se perdió la pista sin más noticias de su paradero. Responde al nombre de Yasmina R.J, y tiene 18 años.
La descripción facilitada indica que tiene una estatura de entre 1,50 y 1,55 metros, complexión delgada, el pelo de tono castaño y largo, y los ojos de un color similar al cabello.
En caso de conocer alguna pista sobre su paradero, se han habilitado tanto el teléfono 868 286 726 como el correo-e info@sosdesaparecidos.es para poder comunicarlas y colaborar en la investigación.