Adjudicada la reforma integral del Centro Oceanográfico de A Coruña por 4,6 millones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la formalización del contrato para ejecutar la reforma integral del Centro Oceanográfico de A Coruña.

La actuación fue adjudicada por la Secretaría General de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a una empresa con sede en Culleredo por un importe de 4,6 millones de euros. Según recoge el anuncio oficial, al proceso de licitación se presentaron un total de 16 ofertas.

El proyecto contempla la reforma integral de las instalaciones del centro oceanográfico coruñés, uno de los espacios de referencia vinculados a la investigación marina en Galicia.

El BOE también señala que, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, el plazo para presentar alegaciones no podrá iniciarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde el envío de la notificación correspondiente.