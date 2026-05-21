Arrancan las obras del complejo deportivo de Montegolf en A Coruña: listo antes de final de año

Vecinos de la urbanización posan ante la entrada de las instalaciones deportivas abandonadas de Montegolf, en A Coruña Quincemil

El complejo deportivo de Montegolf comienza por fin su transformación después de más de dos décadas de abandono. El proyecto, situado en el límite entre Arteixo, Culleredo y A Coruña, promete convertirse en las nuevas instalaciones deportivas de referencia para los vecinos de la zona, con piscina, pistas de tenis y de pádel y mucho más.

Las actuaciones tendrán una duración aproximada de seis meses, por lo que la previsión es que el nuevo complejo pueda estar listo en noviembre, antes de que termine este año. Según informan fuentes municipales de Arteixo, en los próximos días comenzarán ya los primeros movimientos de maquinaria y el acopio de materiales por parte de la empresa adjudicataria.

La recuperación de Montegolf, en un acuerdo conjunto entre los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo y Culleredo, supondrá la puesta en marcha de unas instalaciones deportivas muy esperadas por los vecinos de la zona. Muchos residentes compraron en su día viviendas en la urbanización contando con que dispondrían de piscina y pistas deportivas privadas, pero el complejo acabó quedando abandonado tras la crisis inmobiliaria y nunca llegó a funcionar como estaba previsto.

Ahora, más de veinte años después, el espacio volverá a tener vida gracias a la colaboración entre los ayuntamientos de Arteixo, A Coruña y Culleredo, que impulsan conjuntamente el proyecto para crear una gran área deportiva que dará servicio a vecinos de los tres municipios.

Obras en el complejo deportivo de arteixo

El plan contempla la rehabilitación, ampliación y modernización de las instalaciones actuales. El complejo contará con un edificio principal con vestuarios, aseos y salas polivalentes, además de zonas exteriores verdes, pistas multideporte y una piscina al aire libre.

Las obras también supondrán la sustitución de las antiguas pistas de pádel por nuevos espacios más versátiles y adaptados a diferentes disciplinas deportivas y actividades de dinamización vecinal.

La inversión total ronda los 650.000 euros y forma parte de un proyecto conjunto entre las tres administraciones locales de A Coruña, Arteixo y Culleredo, cuya mitad de la financiación parte del Fondo de Cooperación Local 2025 financiado por la Xunta. El proyecto busca convertir Montegolf en un nuevo punto de encuentro deportivo y de ocio para toda el área limítrofe entre los tres concellos.