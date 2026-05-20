El mensaje de un taxi de A Coruña contra los VTC: "El que sabe, sube. El que no, en Ub…"

El vinilo que luce el taxi por las calles de A Coruña

Un taxi circula estos días por las calles de A Coruña con un mensaje que no está pasando desapercibido. En una de las puertas traseras del vehículo puede leerse: "El que sabe, sube. El que no, en ub…", una frase dirigida claramente a plataformas VTC como Uber.

Detrás de la iniciativa está Carlos, taxista coruñés y propietario del vehículo, que explica que decidió colocar el vinilo "a título particular" y sin relación con ninguna asociación del sector.

"El motivo por el que he puesto esa frase ha sido a título particular, no han tenido nada que ver las asociaciones ni nada. Se la vi a un compañero de otra ciudad, en este caso Zaragoza, y me pareció que expresaba muy bien la indignación que existe hacia la situación en la que nos encontramos los taxistas", señala.

El conductor asegura además que el malestar no es exclusivo de A Coruña. "Esto no solo ocurre aquí, sino en toda España", añade. Carlos defiende el trabajo del taxi tradicional y recuerda que el sector trabaja bajo tarifas reguladas y con condiciones fijadas por el Ayuntamiento.

"El sector del taxi aquí en A Coruña tiene sus tarifas reguladas por parte del Ayuntamiento y procuramos ser profesionales y dar un servicio de calidad", explica. Además, insiste en que uno de los objetivos del mensaje es reivindicar el papel del taxi en la ciudad y recordar la situación que atraviesa el colectivo.

"Quería remarcar que la persona que usa nuestro servicio es una persona que sabe el servicio que va a recibir. Busco que la gente no se olvide del taxi y de la problemática que existe en la ciudad", afirma.

El taxista asegura también que varios compañeros ya le han trasladado su apoyo tras ver el vinilo en circulación. "Algunos compañeros me han felicitado por mostrar con esta frase el malestar del sector con la situación que existe en la ciudad", comenta.

Protestas y preocupación dentro del sector

La campaña llega después de meses de protestas del taxi en A Coruña, donde las diferentes asociaciones del sector se movilizaron conjuntamente para reclamar una mayor regulación de los vehículos VTC como Uber, Bolt o Cabify.

Los taxistas denuncian una situación de desigualdad en las condiciones de trabajo y reclaman sanciones cuando incumplen la prohibición de realizar trayectos urbanos dentro de la ciudad.

Carlos también quiso poner el foco en otro de los problemas que preocupa actualmente al colectivo: el aumento de agresiones, intentos de atraco y robos sufridos por profesionales del taxi.

"Del taxi dependen 522 familias en la ciudad. Intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera y estamos a disposición de los coruñeses", concluye.