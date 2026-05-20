La plaza de las Bárbaras de A Coruña tendrá un nuevo árbol tras las obras de rehabilitación

La plaza de las Bárbaras, situada en el corazón de la Ciudad Vieja de A Coruña, se verá sometida a una rehabilitación integral. El Concello ha aprobado la licitación de las actuaciones, que tienen el objetivo de restaurar el pavimento, recuperar el arbolado y enterrar canalizaciones.

Con un presupuesto de más de 287.000 euros, las obras se enmarcan en el Plan de Barrios.

Con él, tal y como explicó el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, tras la celebración de la Xunta de Goberno Local, los trabajos tienen como premisa "respetar y salvaguardar el patrimonio de este enclave".

La rehabilitación abordará la recuperación del pavimento histórico de la plaza llevando a cabo una limpieza general y corrigiendo deficiencias en losas y cantos rodados. También se adaptarán los alcorques del arbolado protegido y se plantará uno más, un castaño de Indias.

Además, se llevarán a cabo mejoras en la red de saneamiento y se enterrarán las canalizaciones eléctricas del alumbrado público, instalaciones eléctricas aéreas y de las redes de telecomunicaciones.

La reforma de las Bárbaras tiene un plazo de cinco meses desde su adjudicación, por lo que la previsión es que las obras empiecen entre finales de este año y principios del que viene y que estén finalizadas en marzo del 2027.

Futura biblioteca para Palavea

Otro de los asuntos abordados en la Xunta de Goberno Local fue la adjudicación de los trabajos de demolición del antiguo mercado municipal de Palavea.

Este es el paso previo a la construcción de la nueva biblioteca del barrio y de un aula de informática, actuaciones también comprendidas en el Plan de Barrios y que suman un presupuesto de 1,2 millones de euros.

Con estas instalaciones, el Concello busca "revitalizar Palavea y dar respuestas a las demandas y necesidades de este barrio, de Pedralonga y de Santa Gema".

La demolición deberá llevarse a cabo en dos meses, así que estará terminada antes de agosto.

Entre este mes y el que viene, según apuntó Lage, se aprobará el proyecto de la nueva biblioteca y su licitación.

"Esto permitirá acompasar que cuando acaben las obras de demolición ya tengamos licitada la biblioteca y que las obras puedan empezar antes de que termine el año", añadió. Labiblioteca de Palavea estará lista en 2027.

Dos millones de euros anuales para la red de saneamiento

Por otra parte, la Xunta de Goberno Local aprobó un nuevo contrato para el mantenimiento de la red de saneamiento municipal. El presupuesto es de cerca de 2 millones de euros anuales para un contrato previsto para dos años con la posibilidad de extenderse otros tres.

El también concelleiro de Economía e Planificación Estratéxica recordó actuaciones pasadas para la mejora de las canalizaciones de saneamiento en toda la ciudad con la renovación de materiales.

Lage también reconoció el trabajo de Emalcsa, "una empresa que está trabajando bien. Estamos teniendo resultados óptimos. A día de hoy la red de saneamiento de A Coruña es un ejemplo para toda Galicia", recalcó, cifrando el porcentaje de fugas en la ciudad en un 4%.

Para el portavoz municipal este dato es ejemplo "del trabajo de planificación de las inversiones y de una buena gestión" frente a un problema como las fugas que puede suponer "un coste económico elevado".