Cambre (A Coruña) propone a la oposición la renuncia al cobro de dietas de un pleno que costará 6.300 euros

El Gobierno municipal de Cambre, en manos del PP con tan solo cuatro concejales, defenderá este jueves en sesión plenaria una propuesta para que todos los concejales renuncien a percibir la compensación económica correspondiente al pleno extraordinario solicitado por Unión por Cambre, una convocatoria que, según el Ejecutivo local, supondrá un desembolso cercano a los 6.300 euros para el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, sostiene que se trata de una sesión que "podría haberse celebrado dentro del pleno ordinario" y considera que responde más a una estrategia de confrontación política que a una necesidad real de gestión municipal.

"No tiene sentido cargar este gasto a los vecinos cuando los asuntos planteados podían tratarse por la vía habitual", señalan desde el Ejecutivo.

El pleno fue promovido por la formación Unión por Cambre para reclamar explicaciones sobre distintos asuntos relacionados con la situación financiera del municipio, la plantilla municipal, la seguridad y el funcionamiento de varios servicios públicos.

Desde el Gobierno local rechazan las críticas y recuerdan que el actual mandato apenas supera el año de recorrido, un periodo en el que, aseguran, se han encontrado con importantes problemas estructurales heredados, tanto en el plano económico como organizativo.

La regidora avanzó que acudirá a la sesión para "explicar con total transparencia cuál es el estado real del Ayuntamiento y las medidas que se están adoptando para recuperar la normalidad institucional".

En este sentido, subraya que el trabajo del Ejecutivo se ha centrado en reordenar áreas municipales, reforzar servicios esenciales y corregir deficiencias acumuladas durante años.

"Es difícil aceptar lecciones de quienes dejaron al Ayuntamiento en una situación delicada"

Piñeiro también lanzó un reproche directo a la oposición al considerar que resulta "difícil aceptar lecciones de quienes dejaron al Ayuntamiento en una situación muy delicada", al tiempo que insistió en que el actual equipo de gobierno está centrado en "devolver estabilidad y capacidad de gestión al Consistorio".

Como gesto de "responsabilidad institucional y respeto hacia los vecinos", la alcaldesa invitará al resto de integrantes de la corporación a rechazar el cobro por asistencia a esta sesión extraordinaria, una medida con la que pretende evidenciar su desacuerdo con una convocatoria que considera prescindible.