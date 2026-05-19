Un escape de gas en la estación de A Coruña moviliza a los bomberos

Un camión de bomberos en la estación de A Coruña este martes. Cedida

Los bomberos de A Coruña se han tenido que desplazar en la mañana de este martes hasta la estación de tren de la ciudad. Desde allí ha llegado un aviso hacia las 10:15 horas por un posible escape de gas en la vía pública.

Hasta el lugar, del lado de la avenida Ferrocarril a la altura de la estación que se encuentra en obras, además de una dotación de tres camiones de bomberos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Local.

Por el momento no ha trascendido más información.

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