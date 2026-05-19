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Alertan de estafas en la reventa de entradas para el Valladolid-Deportivo
La Policía Nacional ha recibido denuncias por estafas cometidas a través de redes sociales relacionadas con la venta de entradas entre particulares
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La Policía Nacional alerta de estafas en redes sociales relacionadas con la venta de entradas entre particulares para el partido entre el Real Valladolid CF y el Real Club Deportivo de La Coruña del próximo domingo, en el que el cuadro coruñés se juega el ascenso a Primera División.
Según indican, en todas las denuncias recibidas, diferentes usuarios publicitan en redes sociales y plataformas digitales la venta de entradas para el encuentro entre el Valladolid y el Dépor. Cuando alguna persona se interesa en la compra de esas entradas, la instan a mantener una conversación mediante la aplicación WhatsApp, y posteriormente a realizar el pago utilizando Bizum.
Una vez realizado el pago, el vendedor corta cualquier tipo de comunicación y bloquea al comprador en todas las aplicaciones, y por supuesto, no se produce ningún envío de entradas.
Los estafadores suelen utilizar de reclamo productos con una gran demanda a unos precios asequibles, como en este caso las entradas para el referido partido.
Desde la Policía Nacional, recuerdan que la compra de entradas para eventos deportivos y todo tipo de espectáculos, debe realizarse a través de los canales oficiales. Dentro de éstos, existen plataformas seguras de pago que garantizan la compra.