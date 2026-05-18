El joven apuñalado en Os Mallos evoluciona favorablemente en el hospital de A Coruña

El joven que fue apuñalado en una vivienda de Os Mallos el pasado jueves de madrugada evoluciona favorablemente. Después de haber ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde entró en estado estable pero con pronóstico grave, el hombre ya ha sido trasladado a planta.

El chico fue víctima de una agresión con arma blanca presuntamente a manos de su hermano en un piso de la calle Ramón Cabanillas.

Poco tiempo después, los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde atendieron a la víctima y la trasladaron al CHUAC de urgencia.

Por su parte, el presunto autor de los hechos fue detenido esa misma noche en el propio domicilio y pasó a disposición policial.