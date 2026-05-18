Un coche sin conductor acaba subido al quitamiedos de la calle Educación de A Coruña

Un vehículo sin conductor aparente terminó subido sobre el quitamiedos de la calle Educación, en A Coruña, después de que su propietario olvidase poner el freno de mano al estacionarlo.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas de este mediodía, cuando el coche comenzó a desplazarse solo por un pequeño tramo de la ronda de Outeiro hasta acabar accidentado en la calle Educación.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y todo quedó en un gran susto. La escena provocó además una gran sorpresa entre los agentes desplazados al lugar tras recibir el aviso de un vehículo accidentado, ya que al llegar comprobaron que no había ningún conductor en el interior del coche.

Tras las primeras comprobaciones, la principal hipótesis apunta a que el dueño del vehículo se habría olvidado de poner el freno de mano al aparcar, lo que provocó que el automóvil continuase avanzando cuesta abajo hasta terminar sobre el quitamiedos.