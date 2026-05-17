José Ramón Mosquera, uno de los primeros vecinos de Xuxán, en A Coruña: "Lo crearon los cooperativistas"

José Ramón Mosquera fue uno de los primeros cooperativistas y de los primeros vecinos en instalarse en el barrio de Xuxán, el más reciente de A Coruña. Este coruñés, natural de Elviña, pudo entrar a vivir en su vivienda en 2019, tras una espera de diez años. "Se creó gracias al movimiento cooperativista", destaca.

Un proceso largo que hizo que muchos de los vecinos se conocieran desde antes de entrar a vivir en sus casas. "El 90% de los vecinos nos conocemos desde hace mucho tiempo porque tuvimos que pelear, a través de la cooperativa, para sacar el proyecto adelante y para poder construir el edificio y tener al fin nuestras viviendas", señala. "Creo que la mayoría, al menos la gente con la que hablo, está muy contenta de poder vivir en Xuxán", añade.

Desde entonces este vecino, ha sido testigo de los primeros años de historia de este barrio, así como de su evolución: la llegada de las primeras familias, la construcción de más bloques de edificios, la apertura de los primeros negocios y la inauguración del parque infantil. "Cuando empezamos a vivir en 2019 prácticamente solo había los edificios de las cooperativas y pocos servicios", recuerda.

"Siempre dijimos que Santo Job iba a ser nuestro patrón. Por la paciencia que tuvimos que tener durante los diez años que tardamos en poder vivir aquí" José Ramón Mosquera, uno de los primeros vecinos del barrio de Xuxán

Tras la pandemia y con la crisis de la vivienda en el punto de mira, se agilizaron los trámites para continuar con la edificación en el parque del Ofimático. "Comenzaron a construirse muchos de los edificios actuales: algunos ya están terminados y habitados, mientras que otros pronto terminarán las obras", explica el vecino.

Un barrio de gente joven

El pasado fin de semana Xuxán celebró sus primeras fiestas, organizadas por la Asociación de Vecinos, y dedicadas al Santo Job: "Siempre dijimos que iba a ser el patrón de nuestro barrio por todo lo que pasó. Por la paciencia que tuvimos que tener durante los diez años que tardamos en poder vivir aquí".

Unos festejos que duraron dos días y que José Ramón califica como "un exitazo" y que concentraron a muchísima gente. "A pesar de que el tiempo no acompañó, contamos con una carpa. Hacen que los vecinos nos conozcamos. También había música y atracciones para los niños", apunta.

De hecho, sus fiestas sirvieron para confirmar el perfil del barrio: Xuxán rivaliza con Novo Mesoiro por el título de barrio más joven de A Coruña. En él viven cerca de 500 familias, la mayoría con bebés o niños muy pequeños. Además, la media de edad no pasa de los 40 y la mayoría de niños van en carrito. "El otro día en las fiestas había muchos carritos y mucha gente joven", señala José Ramón.

Por ahora, el barrio va cogiendo forma poco a poco. "Hay unos cuantos negocios y un local sindical. También un par de ingenierías, una clínica de ginecología y, si no recuerdo mal, un gimnasio. Además, hay varias empresas de suministros de azulejos y electricidad", dice.

"Cuando empezamos a vivir en 2019 prácticamente solo había los edificios de las cooperativas y pocos servicios" José Ramón Mosquera, uno de los primeros vecinos del barrio de Xuxán

Aunque señala que todavía faltan algunos servicios como panaderías o cafeterías: "Supongo que los propietarios de los bajos irán montando negocios. Solo está edificado sobre el 50% de la superficie disponible".

Si José Ramón tuviese que quedarse con una zona como preferida del barrio de Xuxán, esta sería el paseo central. Un lugar que describe como ideal para practicar deporte: "Está el carril bici y es una zona agradecida para ir a correr". También el parque infantil, donde suele acudir a jugar con su ahijado.

Diez años después de la larga espera, Xuxán ya no es solo un proyecto urbanístico. La zona, que un día estaba conformada por parcelas agrícolas, se ha convertido en un barrio lleno de edificios de viviendas y supermercados, que empieza a tener sus propios comercios y parques.