Investigan a cuatro personas como presuntos autores de incendios forestales en el área de A Coruña

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña han investigado a cuatro hombres como presuntos autores de delitos de incendio forestal cometidos en varios municipios de la provincia.

Las actuaciones se centran en un fuego intencionado ocurrido en el municipio de Aranga y otros tres siniestros originados por imprudencias graves durante la ejecución de quemas agrícolas en las localidades de Vilasantar y Abegondo.

Según indican, la primera de las actuaciones tuvo su origen en el incendio del 30 de marzo en la parroquia de Cambás, en Aranga. Tras la correspondiente investigación técnica de las causas y la recopilación de diversas manifestaciones testificales, los agentes del Seprona identificaron a un varón de 67 años como presunto autor de los hechos.

La persona investigada ya figuraba en los registros policiales por haber sido objeto de investigaciones anteriores en episodios de "idéntica naturaleza" ocurridos hace varios años en la zona comprendida entre los municipios de Aranga e Irixoa.

La investigación ha contado con la colaboración ciudadana y de la administración local para determinar que el fuego afectó a una superficie aproximada de 800 metros cuadrados de una plantación de eucaliptos. "La rápida detección del foco en su fase inicial y la intervención de los medios de extinción evitaron que el incendio alcanzara mayores dimensiones", ha añadido la Guardia Civil.

La Guardia Civil también procedió a la investigación de otros tres vecinos de las localidades de Vilasantar y Abegondo por imprudencia grave.

Las personas implicadas realizaron quemas de restos vegetales sin contar con las autorizaciones preceptivas o, en su caso, omitiendo las medidas de seguridad obligatorias, tales como la creación de una devasa de seguridad perimetral y la disposición de personal y medios de extinción suficientes.

Esta falta de control provocó que el fuego se extendiese fuera de los límites previstos, originando diversos incendios en los términos municipales de Vilasantar, Abegondo y Betanzos durante el pasado mes de abril.

Las diligencias policiales instruidas por estos hechos han sido remitidas al juzgado de Guardia de Betanzos.

Además, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones y dar estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de prevención de incendios durante la realización de labores agrícolas o forestales.