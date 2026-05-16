Los escenarios presentes y futuros de A Coruña para examinar cómo se adapta la movilidad

Dos autobuses, una camioneta, un taxi y dos turismos junto al teatro Colón en Los Cantones, en la nueva calle con paradas de bus interurbano. Quincemil

La relación del ciudadano con los espacios urbanos que habita se ordena a través de la movilidad peatonal, rodada o motorizada. Accesibilidad, seguridad o sostenibilidad son principios, y también objetivos, que acompañan cualquier acción o política enfocada en la mejora de la movilidad. Pero las ciudades cambian continuamente y la adaptación de su población a esos cambios supone una modificación, puntual o continua, de sus rutinas a pie o en vehículos.

Prueba de ello es la reciente apertura de un nuevo vial entre las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira en A Coruña para conectar a los conductores con la estación intermodal, que está en la última etapa de sus obras y es otro ejemplo de cómo los coruñeses van a tener que acostumbrarse a nuevos hábitos de movilidad.

A Coruña aprobó en septiembre de 2025 la ordenanza de movilidad sostenible, una regulación que refunde y actualiza las ordenanzas anteriores en esta materia para "adecuarlas a los desafíos de la movilidad contemporánea". Seguridad, salud, igualdad y protección ambiental aparecen como valores de su aplicación en los apartados dedicados a los peatones, las bicicletas, los patinetes, el bus urbano, los taxis, el aparcamiento...

Nuevo vial creado entre las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira para conectar con la estación intermodal. Quincemil

El BNG, que apoyó la ordenanza en la votación del Pleno, acaba de difundir, con la vista puesta en las elecciones municipales del próximo año, una serie de medidas con las que quiere mejorar la movilidad en A Coruña. Apuntan a ampliar espacios peatonales, implantar mejoras en el servicio del bus, crear más estaciones de BiciCoruña, rescatar concesiones de aparcamientos y regular los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Más allá de estas medidas la ciudad tiene por delante otros retos inmediatos o futuros, unos más previstos que otros, que pondrán a prueba esa adaptación de los vecinos a viales que se reforman, servicios que se renuevan y barrios en desarrollo. Nuevos retos de movilidad, en definitiva.

Calles y avenidas en obras

Las obras en A Sardiñeira ya han concluido y el nuevo vial facilitará entrar y salir de la intermodal y movilizarse por la zona, de alta densidad de tráfico en algunos momentos del día, sobre todo en la avenida de Arteixo.

Muy cerca, frente a la estación de San Cristóbal, habrá cambios con la reforma de la rotonda con semáforos de la ronda de Outeiro que recibe tráfico de y hacia Alfonso Molina, donde el Concello pretende hacer más sencilla la circulación.

Nueva estación de autobuses en la reformada avenida de A Sardiñeira. Quincemil

La avenida Alfonso Molina será el vial de A Coruña expuesto a la mayor transformación con la ampliación de carriles, la mejora de accesos y, más adelante, la integración ambiental de sus márgenes. Las obras avanzan despacio, el Concello ha pedido más celeridad al Estado.

Ha habido semanas de tráfico lento en la avenida de San Cristóbal en dirección a Matogrande. Está por ver cómo se adaptarán los vehículos a una vía de alta capacidad que en el futuro, en teoría, deberá descongestionar la circulación en horas punta o cuando se produce un accidente.

El cierre de la avenida de A Pasaxe en Semana Santa para derribar el viaducto de acceso al hospital de A Coruña paralizó el tráfico en un vial que también en el futuro probará la movilidad con destino y salida desde el CHUAC. Las obras en sus accesos, que forman parte de la ampliación del complejo sanitario, afectarán tanto a la AC-12 como al entorno de Eirís.

En el casco urbano, al margen de pequeñas obras en calles de barrios que puedan alterar ocasionalmente la circulación, el escenario más relevante es Los Cantones, donde el tráfico ya es restringido y la velocidad reducida.

La ampliación del espacio peatonal rebajará la presencia de coches, pero el transporte público seguirá circulando y el cambio de la parada de los buses interurbanos, de Entrejardines a Alcalde Manuel Casas, ha causado algún atasco por la acumulación de vehículos.

Nuevos barrios

Xuxán ahora, Visma próximamente, Monte Mero más adelante. Son barrios y polígonos de A Coruña que se han creado hace poco, que están en obras o que se desarrollarán estos años.

En Xuxán, donde la semana pasada se celebraron sus primeras fiestas, la alcaldesa anunció que en torno al día de San Juan llegaría el bus urbano. El barrio donde más se está construyendo ha ganado nuevos accesos en los últimos años y va sumando servicios.

Habrá también nuevos bloques residenciales en Visma, donde la urbanización está muy avanzada. La futura llegada de vecinos a pisos libres y protegidos debería ir acompañada de servicios de movilidad. Las paradas del bus más próximas están en la ronda de Outeiro. Los accesos al nuevo barrio se prevén por una rotonda de la tercera ronda y por la zona de O Ventorrillo y Os Mariñeiros.

Futuros viales del barrio de Visma, donde se construirán bloques de viviendas. Quincemil

Monte Mero, entre A Pasaxe, Xuxán y la Ciudad de las TIC, queda más lejos. La urbanización no empezará hasta 2028. Si se levantan 4.000 viviendas y se atrae a 13.000 vecinos, como prevé la Xunta, será necesario mejorar las conexiones por los barrios contiguos o con transporte público por las vías de alta capacidad que rodean el ámbito.

Viales y obras sin fecha

La próxima gran infraestructura viaria del Ministerio de Transportes en A Coruña es la cuarta ronda, que unirá la carretera del puerto exterior con la tercera ronda a través del polígono de Vío. Se habla de este vial desde hace casi dos décadas, pero su proceso es muy lento: hace más de dos años que se adjudicó la redacción del proyecto y se desconocen más pasos.

La compleja ampliación del puente de A Pasaxe avanza a la misma velocidad. Con el plan constructivo aprobado hace cuatro años, no ha habido aún concurso, por lo que es imposible pensar en plazos para una obra que serviría para descongestionar el tráfico de entrada y salida de la ciudad.

Retenciones kilométricas en Alfonso Molina, en A Coruña, por un accidente entre dos vehículos. DGT

Si algún día estos proyectos se culminan, la movilidad en sus entornos tendrá que adaptarse a una nueva dinámica: a través de los polígonos empresariales, donde el tráfico es constante en varias fases del día, o en la carretera principal que enlaza A Coruña con su comarca, donde a un lado y otro del puente habrá que afrontar nuevos hábitos al volante.

Además de estos retos de movilidad que afronta la ciudad, en su núcleo se han asumido en los últimos años otros cambios importantes en la circulación, desde la eliminación de tráfico rodado en la Ciudad Vieja a la proliferación del uso de la bicicleta y del servicio de BiciCoruña; de la irrupción de los patinetes eléctricos a la polémica convivencia de los taxis y los VTC. En los próximos años transformaciones como la de la fachada marítima dibujarán nuevos escenarios y desafíos. La movilidad y su continuo cambio.