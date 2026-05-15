¿Están aumentando las peleas en A Coruña? El debate sobre la seguridad crece en la ciudad

A raíz de las peleas que han circulado en redes sociales durante las últimas semanas, tanto el Gobierno local como la oposición han reaccionado públicamente. Por una parte, el PP de A Coruña ha solicitado de nuevo la recuperación de la Policía de Barrio para reforzar la seguridad y evitar el aumento de riñas y agresiones en distintos puntos de la ciudad.

Mientras que la alcaldesa, Inés Rey, considera que "el aumento de la policía no es la solución", al entender que detrás de muchos de estos episodios hay personas en situación de exclusión social que necesitan otro tipo de ayuda.

Las declaraciones de la regidora llegan después de que comenzasen a difundirse vídeos de peleas ocurridas en distintos barrios de la ciudad. Entre ellas, una registrada este jueves en Monte Alto y otra el miércoles en la zona de Os Mallos.

Ante esta situación, Rey pidió una reflexión sobre el papel de quienes graban y comparten estas escenas en redes sociales. "Los que cogen el móvil y lo graban deberían pararse a pensar que esa gente tiene familia", señaló durante una entrevista en el programa Cita en María Pita, de Radio Voz.

La alcaldesa apeló así a la "responsabilidad social y colectiva" para que la ciudadanía "se lo piense dos veces antes de levantar el teléfono y grabar" este tipo de situaciones.

Horas después, el Grupo Municipal Popular remitía un comunicado en el que volvía a exigir la recuperación de la Policía de Barrio, una medida que, según defienden, "ya funcionó" durante los gobiernos del PP en la ciudad.

Choque de cifras

Los populares sostienen que la función preventiva de esta unidad policial sería clave para reducir las peleas y altercados registrados en las últimas semanas. En este sentido, aseguran que los datos de criminalidad de 2025 reflejan un incremento de las riñas tumultuarias y de las lesiones derivadas de apuñalamientos, peleas y altercados callejeros.

Según el PP, este tipo de incidentes aumentaron un 65 % en 2025 con respecto al año anterior. Esto en base a los últimos datos del Ministerio del Interior. También afirman que durante el pasado año se registraron 150 denuncias por riñas y agresiones en A Coruña, cifras que vinculan al aumento de otros delitos violentos y al narcotráfico.

Sin embargo, estos datos no concuerdan con los aportados por la alcaldesa esta misma mañana que responde a una disminución en torno al 5% de la criminalidad de un año al otro, referido a las cifras obtenidas en la última Junta de Seguridad del Gobierno Local en el mes de marzo. En este sentido, atribuye la sensación del aumento de las disputas a las redes sociales y a que la gente ahora lo publique todo en redes.