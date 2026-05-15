El parque plaza de Vigo de A Coruña reabrirá previsiblemente este viernes tras fumigar sus árboles

La plaza de Vigo pocas veces se ha visto tan vacía. Desde que se cerró el pasado miércoles a causa de un tratamiento fitosanitario en sus árboles, el recinto ha permanecido precintado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Ahora, una vez realizada la fumigación, los operarios del Concello comprobarán su eficacia y, en caso de que el tratamiento haya funcionado, el parque reabrirá previsiblemente este viernes.

Con suerte, los niños podrán volver ese mismo día al parque, uno de los momentos favoritos de la semana: salir del colegio y disfrutar allí del inicio del fin de semana mientras los padres charlan alrededor.

Es habitual que en primavera se lleven a cabo este tipo de tratamientos. En este caso, el cierre solo ha durado tres días, aunque, si la actuación no hubiese resultado efectiva, tendría que repetirse y el cierre se prolongaría durante más tiempo.