Una discusión entre dos mujeres deriva en una pelea en las calles de Montealto, en A Coruña

La Policía Local intervino este jueves por la tarde en una trifulca entre varias personas en el barrio de Montealto en A Coruña.

El suceso tuvo lugar sobre las 16:00 horas en el cruce entre las calles Faro y Santo Tomás. Fuentes de la Policía Nacional señalan que se trató de una discusión entre dos mujeres, que se solucionó sin personas heridas.

Asimismo, las mismas fuentes confirman que el incidente se saldó sin personas detenidas.