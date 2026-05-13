El BNG amenaza en A Coruña con romper el pacto presupuestario con el PSOE si se recortan servicios

Presentación de Avia Veira como candidata a la Alcaldía de A Coruña por el BNG. Miriam Garcia

El pacto presupuestario entre el BNG y el PSOE en el Concello de A Coruña podría peligrar, tras conocerse que el gobierno local gastó en 2025 12 millones de euros más de lo estipulado. El informe del interventor, que se dio a conocer esta misma semana, indica que se deberán asumir medidas de saneamiento financiero y que el pleno deberá reducir gastos de las nuevas cuentas.

Ante esta situación, la candidata a la alcaldía por el BNG, Avia Veira, ha declarado este miércoles que para que el PSOE siga contando con su apoyo no podrán hacer recortes ni en las inversiones en los barrios ni en los servicios públicos.

En una intervención junto a la portavoz nacional, Ana Pontón, y recogida por Europa Press, Veira ha reprochado al gobierno local un "fallo na xestión económica" y "falta de respecto e transparencia" a raíz de este informe y ha afirmado que "este déficit é por culpa dun problema de xestión económica. Gastouse máis do que había".

Por este motivo, la nacionalista ha pedido un plan económico y financiero.

En caso de que el gobierno local no cumpla con las líneas rojas marcadas por el BNG, "romperemos os pactos orzamentarios porque toda esa información se nos ocultou cando negociamos o orzamento de 2026".

El gobierno local defiende su gestión económica

Este mismo martes, el concejal de Economía y Hacienda de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, defendía la situación económica en A Coruña afirmando que el déficit de 12 millones de euros es "una foto fija en un momento determinado" que no refleja problemas estructurales en las cuentas municipales.

"Lo que quiero destacar es que el Ayuntamiento goza de buena salud financiera", afirmó Lage Tuñas ayer, antes de señalar un cumplimiento de siete meses consecutivos con el período medio de pago a proveedores, situado en torno a los 20 días, y que la deuda viva es del 15%.

También en materia económica, desde la oposición el grupo municipal del PP ha denunciado este miércoles que el Concello autorizó el año pasado el pago "de 33 millones de euros correspondientes a 1.549 facturas con reparo suspensivo de legalidad emitido por la intervención municipal" y que de ese total, "3,8 millones corresponden a facturas irregulares del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)".

Por ello, los populares califican de "desastre" la gestión económica municipal.