Una discusión en San Agustín moviliza a la Policía Local en pleno centro de A Coruña

Un altercado entre dos personas registrado en la zona de San Agustín, en pleno centro de A Coruña, movilizó este martes por la mañana a efectivos de la Policía Local, aunque finalmente no constan denuncias por parte de ninguno de los implicados.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de esta céntrica área de la ciudad, donde varios testigos alertaron de una discusión entre dos personas que fue subiendo de tono y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

A la llegada de los agentes, ninguno de los implicados presentó denuncia, aunque una de las personas fue trasladada a dependencias policiales a efectos de identificación.

Según fuentes consultadas, los agentes de la Policía Local no localizaron ningún arma blanca durante la intervención ni observaron indicios directos de su presencia. Sin embargo, algunos testigos manifestaron haber visto cómo uno de los implicados parecía esconder algún objeto entre la ropa antes de abandonar el lugar apresuradamente, por lo que no se descarta que pudiese haberlo arrojado durante la huida.