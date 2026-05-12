Desvían un vuelo de Madrid con destino A Coruña por problemas técnicos

Un vuelo procedente de Madrid que tenía como destino A Coruña tuvo que regresar de nuevo a Barajas por problemas técnicos. El viaje tenía su salida programada desde la capital hacia las 11:35 horas y con la previsión de aterrizar en Alvedro a las 13:00 horas.

Sin embargo, al poco tiempo de despegar, la tripulación de esta frecuencia de Iberia alertó a los controladores aéreos de un posible problema técnico a bordo.

Ante esta situación, se tomó la decisión de que el avión regresase de nuevo a Madrid, donde aterrizó en la pista 18R de Barajas. Ante este imprevisto, se tuvo que redirigir el tráfico de llegada a la pista 18L.

Por precaución, el avión estuvo poco tiempo en el aire, algo menos de una hora, antes de regresar al aeropuerto de salida, donde aterrizó sobre las 12:50 horas.

Una vez en el aeropuerto, se realizaron tareas de mantenimiento en el avión.

Finalmente, el vuelo pudo despegar de Barajas con dos horas y media de retraso, hacia las 14:00 horas. La previsión es que aterrice en Alvedro antes de las 15:30 horas.