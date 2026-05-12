El conductor a la fuga de este lunes en A Coruña irá a juicio, pero no está detenido

El conductor que el lunes protagonizó una persecución de película por las calles de A Coruña tendrá que ir a juicio aunque no se encuentra detenido. Según ha podido confirmar Quincemil ayer se le practicaron diligencias policiales por un delito contra la seguridad vial y tendrá que pasar por el juzgado.

El hombre fue quien condujo el coche rojo que circuló en dirección contraria llevándose por delante a varios vehículos, entre ellos un furgón de la Policía Local y un camión de Estrella Galicia. La persecución se inició en el paseo marítimo de A Coruña y terminó en Os Mallos.

Más de una decena de patrullas de la Policía Local fueron movilizadas esa mañana en busca de un vehículo rojo que se había dado a la fuga y que en su interior portaba placas de matrícula de otros vehículos, presuntamente robadas. Además, en su interior se encontraba una mujer que estaba en busca y captura, que según confirma la Policía Nacional fue detenida por una reclamación judicial.

Una persecución que llegó a Alfonso Molina

Los hechos que ocurrieron en la mañana del lunes se iniciaron en la calle Sol, al lado del paseo marítimo, en el centro de la ciudad. Ya en Os Mallos, los agentes de la Policía Local consiguieron dar con ellos cuando circulaban en dirección contraria.

Fueron varios los peatones que se encontraron con esta escena mientras transitaban por la calle. Algunos incluso se llevaron un buen susto cuando iban a cruzar el paso de peatones que conecta Alfonso Molina con la ronda de Outeiro y vieron al vehículo en marcha bajando por la calle en dirección contraria.

Fue ahí cuando el coche chocó contra un BMW y un camión de Estrella Galicia. Al llegar a Alfonso Molina, el vehículo se vio rodeado por varios coches de la Policía, por lo que sus ocupantes decidieron bajarse y huir a pie. Aunque no llegaron muy lejos, pues en los alrededores de los juzgados dieron con ellos.