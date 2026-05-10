Un incendio en el antiguo concesionario Opel en Oleiros (A Coruña) movilizó a los bomberos

Interior de la nave del antiguo concesionario Opel de Oleiros tras el incendio

Los bomberos de Oleiros tuvieron que intervenir este sábado en un incendio registrado en el antiguo concesionario de Opel situado en el número 330 de la avenida das Mariñas, en Oleiros (A Coruña).

El aviso se produjo sobre las 19:30 horas y, una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que el fuego se había originado en unos palés situados en la parte trasera de la nave.

Tras sofocar las llamas, los bomberos realizaron labores de ventilación en el interior del inmueble y comprobaron los niveles de temperatura y gases antes de dar por finalizada la intervención.

Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Oleiros y posteriormente acudió el propietario de la nave.

Las tareas de extinción y ventilación se prolongaron hasta las 20:45 horas.