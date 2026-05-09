Un incendio en una vivienda de la avenida de Finisterre, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Tres dotaciones de bomberos se desplazaron hasta la avenida de Finisterre, en A Coruña, tras declararse un incendio en una vivienda @alvarovilasitop

Un incendio en una vivienda ha tenido lugar este mediodía en la avenida de Finisterre, en A Coruña. Los hechos se produjeron sobre las 13:22 horas en el número 25 de esta vía, hasta donde se desplazaron tres dotaciones de bomberos y Policía Local de A Coruña.

Según informan los bomberos, el fuego se originó en una sartén y terminó afectando a la campana extractora de la cocina. Los ocupantes utilizaron un extintor para tratar de apagar las llamas, aunque no fue suficiente para sofocar completamente el incendio, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencias.

Finalmente, los bomberos lograron sofocar el fuego y ventilar el inmueble.