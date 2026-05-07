Instalan paneles divulgativos en Cambre y Culleredo (A Coruña) para informar sobre el riesgo de inundación

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, acaba de completar la instalación de un total de 11 nuevos paneles informativos en diferentes puntos con riesgo de inundación en la comarca de A Coruña.

El objetivo de esta actuación no se limita a concienciar a la ciudadanía sobre los peligros de las inundaciones, sino que también pretende informar sobre las medidas preventivas y pautas de actuación recomendadas en caso de producirse episodios de este tipo.

Uno de los carteles fue instalado en el municipio de Culleredo, pero la mayoría se colocó en el área de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) Río Mero-Cambre. Esta zona pertenece al grupo de mayor peligrosidad de todos los recogidos en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

La colocación de estos elementos tuvo un coste de algo más de 4.200 euros y la Administración espera que sirvan para mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos, reforzando así la seguridad ciudadana.