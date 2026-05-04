El Mar de Ardora ilumina la costa de Sada (A Coruña) y se adelanta al verano

El Mar de Ardora ha sorprendido esta noche en Sada (A Coruña), donde el agua se iluminó con destellos azulados en plena oscuridad. Este fenómeno, más propio de los meses de verano, se ha adelantado en las Rías Altas, dejando una estampa poco habitual para esta época del año.

Se trata de un proceso de bioluminiscencia provocado por microorganismos marinos, principalmente fitoplancton. Cuando las olas rompen o el agua se agita, estos organismos -en especial los dinoflagelados, un tipo de algas unicelulares- emiten luz, generando ese característico brillo azul que convierte el mar en un espectáculo natural.

El Mar de Ardora suele ser visible entre julio y septiembre y en zonas con baja contaminación lumínica, como puntos de la Costa da Morte, entre ellos Carnota, Malpica o Ponteceso. Sin embargo, su aparición en Sada en estas fechas lo convierte en un fenómeno especialmente llamativo.

Las condiciones del agua, la temperatura y la ausencia de luz artificial influyen directamente en su visibilidad, lo que hace que cada aparición sea impredecible y única.