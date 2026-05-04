A Coruña se prepara para el verano: comienza la retirada de la duna de Riazor

La playa de Riazor comienza a recuperar su aspecto habitual. El Concello de A Coruña ha iniciado este lunes los trabajos para retirar la duna de arena que durante los últimos meses ha protegido el paseo marítimo de los temporales.

La estructura, levantada a finales de otoño como medida preventiva, se desmonta ahora dentro del operativo anual de puesta a punto de los arenales de cara al verano. Las labores se prolongarán durante al menos dos semanas y movilizarán maquinaria pesada para redistribuir la arena a lo largo de todo el frente de playa.

Durante el invierno, la duna fue clave para contener el impacto de varias borrascas que azotaron la costa coruñesa con viento intenso y fuerte oleaje, lo que obligó incluso a reforzarla en algunos momentos.

La intervención no se limita a la retirada de esta barrera. El dispositivo municipal incluye también la recuperación de servicios habituales en las playas, como la puesta en funcionamiento de duchas y lavapiés, la instalación de casetas de socorrismo o la adecuación de espacios destinados a educación ambiental.

El objetivo es que todo esté listo en las próximas semanas, con la vista puesta en la llegada del buen tiempo y el incremento de usuarios en los arenales.

La duna de Riazor se ha convertido en una imagen recurrente del invierno coruñés desde mediados de los años noventa, cuando un temporal causó importantes daños en el paseo marítimo. Desde entonces, su instalación y retirada marcan el cambio de temporada en la ciudad.