Culleredo (A Coruña) levanta el paseo marítimo de O Burgo para renovar las losetas y la balaustrada

El paseo marítimo de O Burgo, en el municipio de Culleredo, ya comienza a despedirse de sus antiguas losetas y balaustrada con el avance de las obras de renovación, que dejan una imagen inédita en este espacio muy transitado.

Los trabajos, que progresan a buen ritmo, han entrado en una nueva fase en el tramo más próximo al puente de O Burgo, donde los operarios están procediendo al levantamiento del pavimento, así como a la retirada de la balaustrada y las farolas situadas junto al estuario.

Esta intervención se suma a la iniciada el pasado mes de febrero desde el extremo de Fonteculler, con la previsión de que el conjunto de las actuaciones pueda estar finalizado hacia el 30 de junio.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha destacado la importancia de esta actuación en un espacio que presentaba un "claro deterioro", especialmente tras las obras de dragado de la ría. "Confiamos en que podamos gozar no verán dun paseo arranxado, unha cuestión que era precisa tras ter soportado a principal carga das obras de rexeneración da ría", ha señalado.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuenta con una inversión de más de 2,6 millones de euros y contempla la renovación integral del pavimento, la instalación de una nueva balaustrada más integrada en el entorno y la mejora del alumbrado.

En total, se repondrán más de 18.000 metros cuadrados de losetas a lo largo de los más de tres kilómetros del paseo, además de sustituir 1.240 metros de barandilla por un nuevo pretil.

Por otra parte, Rioboo ha avanzado que el Concello ya trabaja en una nueva actuación centrada en el carril bici del paseo, con una inversión prevista de alrededor de 300.000 euros. El objetivo será mejorar el firme y reforzar la señalización para incrementar la seguridad vial.

"O noso paseo é unha das áreas verdes de lecer máis frecuentadas de Galicia por todo o que ofrece para camiñar, facer deporte o simplemente pasar unha xornada tranquila e verase reforzado con todas estas melloras", ha concluido el regidor.