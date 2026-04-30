Arde un contenedor de cartón en Labañou, en A Coruña, en un incendio presuntamente intencionado

Un incendio registrado en la noche del miércoles al jueves en la avenida de Labañou, en A Coruña, movilizó a efectivos del Parque de Bomberos tras declararse fuego en un contenedor de cartones. El aviso se produjo minutos antes de la medianoche, cuando varios testigos alertaron de la presencia de llamas en la vía pública.

Hasta el lugar se desplazó una dotación formada por cinco bomberos y un vehículo de intervención, que procedieron a sofocar el incendio mediante la aplicación de espumógeno para asegurar la extinción total del fuego.

La rápida actuación evitó que las llamas se propagasen a otros elementos urbanos o vehículos estacionados en las inmediaciones.

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencionada, en un entorno que esta semana ya presentó tres fuegos de características similares y de origen presuntamente humano.

Como consecuencia del incendio, el contenedor quedó totalmente destruido en su parte interna, por lo que será necesaria su retirada y sustitución. No se registraron daños personales.