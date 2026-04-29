Trasladada en Arzúa (A Coruña) en helicóptero una persona tras un golpe con un tractor

Una persona tuvo que ser trasladada en helicóptero en la tarde de este pasado martes tras golpearse con un tractor en la localidad coruñesa de Arzúa.

Fue sobre las 19:20 horas cuando un particular alertó al 112 Galicia de lo ocurrido, explicando que una persona había llevado un golpe con un tractor en O Coto, en la parroquia de Branzá. El herido, consciente, no estaba atrapado.

Con estos datos, los gestores de emergencias solicitaron la intervención del 061, que movilizó un helicóptero medicalizado con base en Santiago hasta el punto.

Una vez en la zona, el herido fue evacuado en la aeronave. También se personaron en el punto agentes de la Guardia Civil y personal de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arzúa.