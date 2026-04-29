Polémica por la parada de bus de Correos, en A Coruña: Inés Rey la defiende mientras que el PP denuncia deficiencias

La polémica en torno a la nueva parada de autobuses interurbanos situada junto al Teatro Colón continúa en A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, ha defendido esta mañana el proyecto durante un acto en el parque de Santa Margarita, en el que ha respondido a las críticas de la oposición y de parte del sector del transporte, asegurando que se trata de una actuación "perfectamente estudiada y planificada".

“Donde tienen que ir a protestar es a la Xunta de Galicia”, ha señalado la regidora, en referencia a las críticas recibidas por la gestión de la infraestructura. Rey ha pedido además "no quedarse en la literalidad de las declaraciones", explicando que las referencias a escalonar tiempos o frecuencias responden a ejemplos de gestión de la movilidad en horas punta.

La alcaldesa ha defendido que el proyecto de los Cantones está "perfectamente elaborado, trazado y consensuado", recordando que fue presentado con la participación de la conselleira de Mobilidade.

"La parada de bus es del mismo tamaño que la que había en Entrejardines", ha asegurado, insistiendo en que los problemas de tráfico detectados "son los mismos que antes".

Rey sostiene que la actuación busca "recuperar espacio público y humanizar el entorno", y ha explicado que la infraestructura está dimensionada para dos autobuses rígidos y uno articulado.

También ha reconocido que pueden producirse ajustes en la circulación, aunque ha defendido que "todo está estudiado y analizado técnicamente".

La regidora ha pedido prudencia ante las críticas y ha reclamado esperar a la finalización de las obras para evaluar el resultado definitivo: “No gobernamos para la excepcionalidad, sino para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido.

El PP pasa al ataque y llevará la situación a pleno

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo, ha cargado duramente contra la alcaldesa, a la que acusa de actuar con "prisa, parche y falta de control". Los populares han anunciado que llevarán al Pleno municipal una moción sobre la nueva parada de autobuses y una pregunta sobre la calle Alcalde Marchesi.

Según Lorenzo, la nueva infraestructura presenta problemas de capacidad, ya que "mide 45 metros frente a los 60 de la anterior, un 25% menos", lo que provocaría retenciones cuando coinciden varios autobuses.

El PP también alerta de posibles problemas de seguridad vial en la incorporación hacia la Marina y en la convivencia con el carril bici y los pasos de peatones.

El grupo popular critica además la eliminación de la zona de carga y descarga del Teatro Colón y cifra la actuación en 8 millones de euros, asegurando que "no mejora la ciudad, sino que aumenta sus problemas de movilidad".

Lorenzo concluye que la obra es un ejemplo de la gestión municipal: "Una forma de gobernar basada en la foto, la improvisación y la falta de planificación", y reclama explicaciones por el retraso en la reforma de la calle Alcalde Marchesi, que califica de "chapuza sin resolver durante cuatro años".