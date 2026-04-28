Ataques a las viviendas turísticas de A Coruña: "Es un atropello a la propiedad privada"

El vandalismo ha dejado este martes una manifestación de su actividad en una casa de A Coruña en la Ciudad Vieja: una pintada en su fachada en contra de la plataforma de alojamientos Airbnb, donde se suelen alquilar viviendas de uso turístico (VUT). No ha sido un hecho aislado, ya que la Policía Nacional, consultada por Quincemil, está investigando varias denuncias por actos similares ocurridas en los últimos días.

La pintada en el número 10 de la avenida Puerta de Aires reza "Un Airbnb más, una familia menos", un mensaje que ha sorprendido a los residentes de este inmueble dado que en él viven familias y no se alquilan pisos turísticos.

La misma frase se ha escrito en las últimas horas en la fachada de un edificio tapiado de la calle Orzán justo en frente de otro en el que desde hace días se lee el mensaje "Fora d aquí" en letras rojas sobre la puerta azul de un edificio con viviendas de uso turístico.

Otra frase, "A vivenda é un dereito", se ha pintado en la fachada blanca de otro inmueble céntrico, en la calle Alcalde Canuto Berea, en el que, además, como ocurre en Orzán y en otra vivienda de la calle Barrera, se ha dañado el acceso electrónico al interior situado junto a la puerta, así como silicona en la cerradura.

También en elementos urbanos

"Se alquila, 1.000 euros" es otro mensaje con spray pintado en los laterales de los contenedores de la calle San Roque, en Monte Alto, que presumiblemente forma parte de una campaña de señalización contra los alojamientos turísticos, restringidos por las normativas estatal y municipal.

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No es nada nuevo, en otras ciudades como Madrid, Barcelona, o, más recientemente, Sevilla se están realizando actos vandálicos similares en viviendas de uso turístico. De hecho, en la capital andaluza han pintado mensajes similares como "fuera Airbnbs".

Denuncias de dueños de VUT

Ante los hechos, dueños de VUT de A Coruña han denunciado o comunicado haber sufrido estos actos vandálicos contra sus propiedades en los últimos días, apunta el vicepresidente de la asociación Aviturga, Rafael Serrano, que condena la aparición de pintadas.

"Nos parece un atropello a la propiedad privada, que recordemos que es un derecho que hay que proteger por encima de todo", considera Serrano. "Se está haciendo una campaña de acoso, no sabemos de quién, contra viviendas que cumplen la legislación vigente y que además no están siendo comercializadas ni se están publicitando en internet. Nadie ha demostrado ninguna irregularidad".

"Contra el patrimonio inmobiliario"

El portavoz de Aviturga explica que los dueños de estos pisos, aunque reconocidos por la Xunta de Galicia, los mantienen cerrados dado que deben cumplir la normativa municipal que los limita a las plantas bajas, primeras plantas o edificios exclusivamente dedicados a VUT.

"Con estas pintadas se pone en juego el patrimonio inmobiliario de A Coruña y el derecho que tenemos todos a la propiedad privada. ¿Qué ocurre, que unos ciudadanos pueden decirle a otros que no pueden tener este tipo de viviendas", protesta Serrano.

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El Concello inició este año una campaña de control de VUT de la ciudad, unas 1.200 en la actualidad, para comprobar que cumplen con los requisitos recogidos en la ordenanza reguladora aprobada el año pasado. De momento no ha tomado la decisión de ordenar el cierre masivo de los pisos que estén en situación irregular.

La afectada por la pintada de hoy en la Ciudad Vieja lamenta la confusión del autor de la pintada realizada en su edificio y teme que estos actos se repitan: "Es tan fácil como mirar en Booking y ahí aparecen todos los pisos Airbnb. En este caso se confundió, pero en la zona hay bastantes".