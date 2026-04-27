Vuelve la paz a la parada de taxis del aeropuerto de A Coruña: piden aclarar el criterio de rotación

El incremento de vuelos en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo, en A Coruña, derivado de las obras en el aeródromo de Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, ha provocado un aumento de la actividad en la parada de taxis, generando discrepancias en la interpretación del sistema de turnos entre profesionales de A Coruña y Culleredo.

Durante la jornada de este lunes, la presencia de la Policía Local permitió regular la situación sin que se registrasen incidencias destacables, en un contexto marcado por el refuerzo del servicio para atender la mayor demanda de viajeros.

El origen del conflicto radica en la interpretación del acuerdo vigente, que establece que los taxis de A Coruña pueden acceder a la parada principal en grupos de un máximo de tres vehículos. Sin embargo, las diferencias surgen en cómo aplicar ese límite.

Desde el sector coruñés Juan Carlos Sambad, vicepresidente de Ugataxi, defienden su interpretación: "El acuerdo dice como máximo de tres en tres. Nosotros entendemos que, si hay tres y uno carga, puede entrar otro para seguir manteniendo esos tres vehículos en la parada, sin superar el máximo". En esta línea, añade que "no estamos incumpliendo en ningún momento, porque nunca se supera ese límite de tres coches".

Frente a ello, desde Culleredo, con Ricardo Fariña al frente, sostienen una visión distinta del funcionamiento: "Ellos entraban de tres en tres, pero mientras esos tres no cargaban no podían entrar otros. Sin embargo, estaban haciendo que si cargaba uno entraba otro y siempre había tres". Según explica, "se lo trasladamos al Ayuntamiento, que decidió enviar una patrulla para regular e informar de todos los matices".

El propio Fariña señala que "está funcionando bien y se está dando buen servicio", destacando además que "el taxi está siendo de los medios más efectivos, incluso más que el autobús".

Por su parte, desde A Coruña insisten en que la situación parte de interpretaciones distintas: "Si lo interpretas de una forma y yo de otra, lo cierto es que en ningún caso se supera el máximo de tres vehículos en la parada", subraya Sambad.

Ante esta situación, el sector ha solicitado una aclaración formal del acuerdo para unificar criterios y evitar conflictos en la operativa diaria, en un momento de alta demanda en el aeropuerto. La Comisión donde se gestionó el acuerdo la componen ambos ayuntamientos y la Xunta de Galicia.

Donde nació el conflicto

El conflicto nace la pasada semana, por un intercambio de opiniones entre el empleado de una licencia de Culleredo y una de las taxistas de A Coruña.

En concreto, el taxista cullerdense reclamaba que la conductora del vehículo herculino debía salir de la fila porque le tocaba su sitio dado que "acababa de descargar" pero en ese momento solo había dos coches de A Coruña y ninguno de Culleredo.