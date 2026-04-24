Grandes retenciones en la AP-9 hacia A Coruña por un coche incendiado a la altura de Abegondo

La autopista AP-9 registró este viernes importantes retenciones en sentido A Coruña debido al incendio de un vehículo a la altura de Abegondo.

El incidente se produjo en torno a las 19:00 horas, en plena hora punta, lo que agravó las complicaciones en el tráfico. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos y de la Guardia Civil, que se encargaron de controlar la situación y regular la circulación.

Según las primeras informaciones, el coche afectado comenzó a expulsar una gran cantidad de humo por el capó. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el suceso.

El incidente generó largas colas de vehículos en la zona, afectando a numerosos conductores que circulaban en dirección a la ciudad.