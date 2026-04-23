Vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña piden explicaciones por la supresión de paradas del bus al aeropuerto

La Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja ha presentado este jueves un escrito ante la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad del Concello da Coruña solicitando información relativa a la eliminación de las paradas de Puerta Real y del Obelisco en la línea de autobús del aeropuerto.

"Pedimos que se aclare si esta medida tiene carácter provisional o definitivo, así como el plazo previsto para la reposición del servicio en caso de ser temporal. Asimismo, solicitamos una mejora en la comunicación a la ciudadanía ante cambios que afectan a un servicio esencial", dice el presidente Leonardo Méndez.

Asimismo, la entidad vecinal señala que en la página web de ALSA todavía figuran las paradas suprimidas, lo que está generando confusión y perjuicios tanto a residentes como a visitantes, al afectar a la accesibilidad desde el centro de la ciudad a una infraestructura clave como es el aeropuerto.

Conexión con el aeropuerto desde el centro de A Coruña

La Xunta mantiene las frecuencias del bus interurbano que conecta el aeropuerto de Alvedro con el Hospital Abente y Lago, que tras el cambio de la parada de Entrexardíns al Teatro Colón perdió dos paradas: Obelisco y Puerta Real. De esta forma, va directamente del inicio de línea a plaza Ourense, y viceversa.

El primer servicio, ofrecido por Alsa, sale a las 05:00 horas y desde las 07:15 su frecuencia de lunes a viernes es cada 30 minutos hasta las 21:45 horas, con la última salida programada a las 22:45 horas. Los fines de semana, la frecuencia es cada hora.

Desde la consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes de la Xunta, señalaban hace unos días a Quincemil que el itinerario de las paradas "foi adaptado a petición do Concello da Coruña para mellorar a fluidez do tráfico, mantendo paradas en puntos céntricos como a praza de Ourense, que se configura como a referencia máis próxima para as persoas usuarias".