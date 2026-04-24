La fiscala del caso Samuel Luiz de A Coruña asumirá la acusación por la muerte de Yoel Quispe

La coincidencia no es menor. La misma fiscal que jugó un papel determinante en el caso de Samuel Luiz —marcado por una brutal agresión grupal que terminó en asesinato— será ahora la encargada de sostener la acusación en el proceso por la muerte de Yoel Quispe.

Para la familia de la víctima, este relevo en la Fiscalía abre una puerta a la esperanza: confían en que el criterio aplicado entonces, que entendió los hechos como una acción colectiva, pueda trasladarse también a este caso.

Olga Serrano, que en el juicio por Samuel llegó a definir a los acusados como una "jauría humana", asumirá ahora una causa que, salvando las distancias, presenta ciertos paralelismos en cuanto a cómo se ejecutaron los hechos.

Según la defensa de la familia, Yoel fue rodeado por más de diez personas y golpeado de forma continuada antes de recibir la puñalada que acabó con su vida. "Los que están acusados de un delito de lesiones lo siguieron golpeando hasta que otro le asestó la puñalada", sostiene Adrián Borrajo, abogado de la familia.

Sin embargo, el procedimiento judicial ha seguido un camino distinto. Los dos jóvenes señalados por esas agresiones previas serán juzgados el próximo 28 de abril por un delito de lesiones, en una causa separada de la que investiga el asesinato. Una división que la familia nunca ha compartido.

Dos causas, un mismo relato

El origen de esta fragmentación se remonta a la fase de instrucción. La defensa de la familia solicitó que se ampliaran las imputaciones por homicidio a estos dos acusados dentro del procedimiento principal. La jueza aceptó incluirlos, pero únicamente por lesiones, y acordó separar la causa.

Ese criterio fue respaldado posteriormente por la Audiencia Provincial, que entendió que en aquel momento no existían elementos suficientes para considerar que todos los implicados actuaron bajo una "unidad de acto" que justificase imputarlos por homicidio.

Desde entonces, ambos procedimientos han avanzado en paralelo. Uno, por asesinato, que se celebrará con jurado popular del 1 al 19 de junio. Otro, por lesiones, que llegará antes, el 28 de abril, en el juzgado de lo penal. Aun así, la defensa no da el caso por cerrado.

"Una única pelea que acaba en muerte"

El relato de los hechos se remonta a la madrugada de Nochebuena del 2023 en el cruce de la calle Juan Flórez con Sinfónica de Galicia. Yoel volvía solo a casa tras una noche de fiesta. Se dice que en el camino desde la zona de ocio de Palexco, el joven habría tenido un primer enfrentamiento con alguno de los acusados, ya que llegó cojeando a Juan Flórez. Aunque eso no se pudo confirmar. Lo que se sabe es lo que aportaron los testigos que estuvieron ahí aquella noche.

Ya en la calle Sinfónica de Galicia, una de las personas que se encontraba en un grupo más amplio de ocho personas fue hacia la víctima. "Yoel le pegó un cachete y lo empujó", cuenta el letrado Adrián Borrajo. Fue entonces cuando los otros se calentaron y fueron a por él.

En ese momento, se sumaron otros tres jóvenes, los investigados por la Fiscalía como responsables de su muerte. Según esta versión, mientras Yoel se encontraba ya en una situación de clara desventaja, "después de caer al suelo hasta en tres ocasiones", continuaron las agresiones.

En ese contexto, otro de los implicados sacó una navaja y le asestó la puñalada mortal. Este fue José Luis Franco Franco, detenido cuatro días después del suceso tras ser identificado por los testigos como el autor de la puñalada en el pecho que acabó con la vida de Yoel. El único que ha llegado a entrar en prisión y que de hecho llegó a confesar a través de una carta en la que pedía perdón por lo sucedido.

La estrategia de la defensa

Para la acusación particular, no hay episodios aislados, sino un único proceso violento: "Es una pelea que empieza con una discusión y acaba con una puñalada. No hay una ruptura. Todos participan en ese resultado", defiende Borrajo.

Este planteamiento es clave: si se considera que existe una única acción colectiva, todos los implicados podrían responder por un delito de homicidio o asesinato, aunque con distintos grados de responsabilidad. "La familia no está conforme y va a seguir luchando para que se les juzgue por homicidio", insiste.