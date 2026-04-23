La Asociación contra el Cáncer de A Coruña impulsa una red de apoyo para concellos de la provincia

El presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito, y del presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González Formoso.

La actividad de la Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña llevará su actividad a varios ayuntamientos de la comarca gracias a la iniciativa 'Rede de Concellos Contra o Cancro' impulsada junto a la Diputación. De esta manera, las entidades municipales que formen parte del programa podrán ofrecer a los vecinos y vecinas y pacientes información preventiva, comunitaria y de apoyo psicosocial, con especial atención a los entornos rurales y semiurbanos.

Esta colaboración entre diferentes administraciones fue presentada este jueves en el Espacio Avenida de Abanca, en A Coruña, y contó con las intervenciones del nuevo presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito, y del presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González Formoso.

Además, entre las autoridades presentes se encontraban 33 alcaldes y alcaldesas y representantes de distintos ayuntamientos de la provincia –A Coruña, A Laracha, Abegondo, Ames, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Boiro, Cabana de Bergantiños, Carballo, Carral, Cedeira, Cee, Coristanco, Culleredo, Curtis, Ferrol, Fisterra, Irixoa, Mañón, Mugardos, Muxía, Oleiros, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Rianxo, Ribeira, Val do Dubra, Valdoviño, Vilasantar y Vimianzo–, además de otros representantes institucionales y personas voluntarias de las diferentes Juntas Locales de la Asociación en toda la provincia.

La Red de Ayuntamientos Contra el Cáncer nace con el objetivo de crear una estructura de coordinación entre los ayuntamientos y la Asociación, con el apoyo de la Diputación de A Coruña, para facilitar el desarrollo de acciones de prevención y el refuerzo del apoyo a pacientes y a sus familias. Además, contempla también la promoción de hábitos de vida saludables y la participación de la ciudadanía y del voluntariado en iniciativas comunitarias de salud.

El proyecto ofrece a los ayuntamientos un marco de trabajo que permite ordenar, impulsar y ampliar las iniciativas que ya se están desarrollando o que se puedan impulsar en distintos municipios, adaptándolas a la realidad de cada territorio y mejorando el acceso a los programas de la Asociación. El siguiente paso a dar será que los ayuntamientos interesados se adhieran al proyecto.

Llegar a más personas sin importar dónde residan

Durante su intervención, Javier Álvarez Barbeito señaló la importancia de seguir avanzando en el trabajo dentro del territorio para llegar a más personas, apoyándose en la red de voluntariado y en el papel de los ayuntamientos como agentes clave por su proximidad a la ciudadanía. "El proyecto Red de Ayuntamientos Contra el Cáncer constituye un nuevo paso en el camino que tenemos que recorrer para que las oportunidades de los pacientes sean las mismas, independientemente de dónde residan. De ahí que el apoyo de la Diputación de A Coruña y de los ayuntamientos de la provincia sea decisivo".

Por su parte, Valentín González Formoso destacó el papel fundamental de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia y subrayó que la iniciativa representa "una gran red de cuidado, compromiso y esperanza, construida de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer y con la implicación activa de los ayuntamientos de la provincia".

Uno de los principales problemas sociosanitarios en A Coruña

En la actualidad, el cáncer continúa siendo uno de los principales problemas sociosanitarios en la provincia de A Coruña. Solo en 2024 se diagnosticaron 7.959 nuevos casos, y la prevalencia a tres años supera las 16.000 personas, con un impacto significativo también en su entorno familiar y social.

La presentación de la 'Red de Concellos Contra el Cáncer' se celebró en el marco del encuentro anual de la Asociación con sus Juntas Locales, una jornada de trabajo que reúne a gran parte del voluntariado de toda la provincia para compartir líneas de actuación y reforzar el trabajo en el territorio. Durante la jornada, también se hizo entrega de diplomas conmemorativos a distintas Juntas Locales en reconocimiento a su trayectoria, destacando el 50 aniversario de la Junta Local de Santiago, así como los 30 años de actividad de las Juntas Locales de Aranga, Cabana de Bergantiños y Coristanco.

Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa avanzando en su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familias, impulsando una respuesta más cercana y adaptada a la realidad de cada municipio.