Vuelven los robos en coches en Os Castros, en A Coruña, con varios cristales rotos en una noche

La preocupación vuelve a crecer en el barrio de Os Castros, en A Coruña, tras registrarse nuevos robos en el interior de vehículos durante la pasada noche, con varios coches afectados por la rotura de sus cristales.

Según denuncian vecinos de la zona, los hechos ocurrieron en un parking de tierra situado frente a la calle Curtis, donde al menos varios vehículos amanecieron con daños visibles. Varios coches acabaron con ventanillas fracturadas e incluso alguno con la puerta abierta, como es el caso de un Audi A3.

Estos incidentes no son aislados, ya que residentes del barrio aseguran que se trata de una problemática recurrente en la zona, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad. Por ello, reclaman mayor vigilancia y medidas que disuadan este tipo de delitos, especialmente en espacios abiertos y poco iluminados.